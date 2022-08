Davidsfonds biedt op 11 september ‘Pan and Syrinx’ aan: “Opera is niet voor de ‘happy few’”

Het Davidsfonds Jabbeke houdt er een unieke concerttraditie op na, met om de vijf jaar een ‘eigen’ opera als kers op de taart. Op zondag 11 september bieden Patrick Peire en co de opera ‘Pan and Syrinx’ aan. “We willen opera dichter bij de mensen brengen.”

Na twee jaar van gedwongen onderbreking van de jaarlijkse concerttraditie, organiseert Davidsfonds Jabbeke op zondag 11 september om 17 uur de opera ‘Pan and Syrinx’ van John Ernest Galliard in het VTC in Jabbeke. Het is een unieke barokopera, gedirigeerd door Jabbekenaar Patrick Peire.

“Ieder jaar organiseert het Davidsfonds Jabbeke een aperitiefconcert. Om de vijf jaar, nu uitzonderlijk zes door corona, brengen wij een groter muzikaal evenement met het opvoeren van een opera. In 2011 was het Purcells ‘Dido and Aeneas’ en in 2016 ‘Venus and Adonis’ van J. C. Pepusch. Omdat ik bestuurslid ben van Davidsfonds Jabbeke, vragen ze mij om dit project te realiseren”, zegt Patrick Peire. “De enige Jabbekenaar ben ik. De solisten, orkest, koor en regie zijn professionelen van over heel Vlaanderen. Mijn inbreng is het zoeken van een geschikt werk. Ik zoek altijd naar werken die uitvoerbaar zijn met een beperkt orkest, dat op scene kan plaatsnemen zodat we geen zalen met een orkestbak van doen hebben. Leuk is wel dat het telkens om ontdekkingen gaat. Die kleinere barokopera’s staan immers niet op het repertoire van de grote operahuizen.”

“Het is onze bedoeling om een interessant muzikaal genre dichter bij de mensen te brengen. Om opera bij te wonen moet je al naar Gent, Antwerpen of Brussel reizen; nu proberen we ook in West-Vlaanderen mensen voor dit genre te winnen. We proberen ook de toegangsprijs laag te houden. Opera is niet voor de ‘happy few’, maar voor iedereen”, vindt Patrick Peire.

“Dit evenement is uniek omdat deze barokopera sinds zijn creatie in begin van de 18de eeuw niet meer is vertoond. Er bestaat van het werk wel een cd-opname, van Musica ad Rhenum. Naast een stijlgetrouwe muzikale uitvoering op een barokinstrumentarium, hebben we via regisseur Hugo Segers de actie naar de 21ste eeuw verplaatst. Het libretto, geïnspireerd op een aantal verzen uit de ‘Metamorfosen’ van Ovidius, vertelt het mythologisch ontstaan van de panfluit. Als de verliefde Pan de nimf Syrinx, die hem afwijst, kan grijpen, verandert ze in rietstengels, die beginnen te fluiten. Bij de historisch getrouwe muzikale uitvoering wordt dus een originele, hedendaagse regie gevoegd.”

Het koor- en barokorkest is het Collegium Brugense onder leiding van Patrick Peire. De regie is in handen van Hugo Segers en de choreografe is Els Van der Straeten. (PA)

Kaarten kosten 35 euro. Leden van het Davidsfonds betalen 30 euro en jongeren tot 25 jaar 15 euro. Te koop via 050 81 08 87 of davidsfondsjabbeke@proximus.be.