David Ronaldo & The Dice in Het Mysterie in Poperinge: “Op eigen vraag spelen ze opnieuw”

Op dinsdag 15 augustus om 20 uur is er een optreden van David Ronaldo & The Dice in volksspelencafé Het Mysterie in Poperinge.

“Voor de reguliere aanwezigen op de concerten in Het Mysterie is deze band voorstellen niet meer nodig. Op hun vraag zijn ze nog maar eens terug voor een tuinconcert”, zegt mede-organisator Marc Dewilde van Carline’s Echo. “Stevige blues songs. David Ronaldo, telg van het roemrijke Circus Ronaldo, schrijft ze zelf, en wisselt de eigen songs af met sterke bewerkingen van klassiekers. Hij is een sterke songschrijver en performer die weet te ontroeren en te beklijven. Ook een mix van roots, americana en rock, songs van David’s gitaarhelden en favoriete singer-songwriters zoals Neil Young, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Johnny Cash, Steve Earl, Jimi Hendrix en The Stones worden in een semi-akoestisch jasje gestoken en afgewisseld met songs van eigen hand.”

Freegiftconcert

“Gewapend met akoestische gitaar, gezegend met een rauwe doorleefde stem en ondersteund door een bluesy lead gitaar en percussie brengen David Ronaldo & The Dice een intiem concert in een sfeervolle setting.” Het is een freegiftconcert van Het Mysterie in samenwerking Carline’s Echo. Je geeft tussen 15 en 25 euro per persoon voor drank, hapjes en de heerlijke muziek. Reserveren is een must en gebeurt rechtstreeks in Het Mysterie of Marc Dewilde via 0474 57 14 06.