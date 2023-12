Dancefestival Parsidance breidt uit naar twee dagen in Rumbeke: “We willen een nieuwe standaard zetten”

De tiende editie van het dancefestival Parsidance in Rumbeke zal niet langer één, maar twee dagen duren. Het festival barst al een tijdje uit haar voegen en zo hopen ze iedereen te kunnen laten meegenieten van het festival. Afspraak op vrijdag 12 en zaterdag 13 april.

Parsidance is in 2024 aan de tiende editie toe. Het festival begon kleinschalig vanuit het brein van enkele (oud-)leiders van Scouts Parsifal. Op hun eigen terrein in de Koestraat mochten ze voor de eerste editie in 2013 al een mooie opkomst verwelkomen en dat groeide jaar na jaar. Vorig jaar waren alle tickets, zo’n 4.500, al in januari de deur uit. Verhuizen naar een andere locatie is geen optie, aldus initiatiefnemer Tim De Bree, maar er zijn dus wel nog mogelijkheden.”

Parsidance vindt volgend jaar op vrijdag 12 en zaterdag 13 april plaats. “Voor het eerst twee dagen dus. Het idee was er al een tijdje, maar kwam na de vorige editie opnieuw op tafel. We zijn ermee naar de stad gestapt die groen licht gaven voor een tweedaagse. Bedoeling is om het allemaal nog specialer te maken en een nieuwe standaard te zetten in Roeselare. Dat gaat ook gepaard met een nieuwe huisstijl.”

Op vrijdag beginnen ze er om 16 uur aan en klinken de beats tot middernacht. Op zaterdag verandert er qua timing weinig en start alles iets na de middag tot iets na enen. “Op vrijdag mikken we op 2.500 bezoekers en gebruiken we enkel Bunker en Dixieland, de mainstage blijft dan nog leeg. In de bunker zetten we iets meer in op disco en house dan op techno. In Dixieland zetten we in op de ‘legens van RSL4, allemaal bekende stadsgenoten die hun sporen al meer dan verdiend hebben op vlak van draaien.”

Een blijver

Op zaterdag mikt het festival op 4.500 bezoekers, evenveel als vorig jaar. Qua concept verandert er voor die dag weinig met Dixieland, Bunker en de mainstage. Nieuwe is wel dat ook enkele lokale handelaars hun ding kunnen doen op het festivalterrein. “Het festival duurt misschien twee dagen, maar het is niet de bedoeling dat er gekampeerd wordt. Vooral ook omdat een groot deel van ons publiek uit de ruime regio komt.”

Combitickets zijn er niet. Je moet een apart ticket voor vrijdag en zaterdag kopen, maar wie ze allebei bestelt, kan wel rekenen op wat korting. “De verwachtingen zijn hoog. Als het lukt en de buurt is ermee akkoord, waar we opnieuw alles aan willen doen, is de kans groot dat het festival een tweedaagse blijft.”