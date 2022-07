Daan V uit zulte levert eerste techno EP met vier nummers: “Mensen laten dansen”

Daan Vanthuyne, beter bekend als Daan V, heeft zijn eerste techno EP uit. Kepler is sinds eind juni uit op Bataklank Record en bevat vier eigen tracks van Daan. “Het thema is de ruimte, het is wat ‘spacey techno’ maar met toch een harde drop op het juiste moment. Het hoofddoel blijft mensen aan het dansen krijgen”, zegt Daan.

Het donkere subgenre van de elektronische muziek is terug van nooit weggeweest, dat bewijst ook het succes van de nieuwe technotent IMPKT op het Hype’O-Dream festival of van de Technokelder in Zulte, een evenement dat Daan organiseerde met dj-collectief Eden. “We plannen bovendien nog een vervolg van de Technokelder”, zegt Daan. “Techno is inderdaad een groeiende niche. Dat vind ik wel leuk, er zijn veel releases en vooral jongeren vinden meer en meer de weg naar techno.”

Daan Vanthuyne draait al geruime tijd plaatjes op allerlei evenementen. Daar past hij zich uiteraard aan aan het publiek maar zijn echte liefde ligt bij de donkere kant van de muziek. “Als tiener was ik eerst metalfan”, begint Daan. “Dat ben ik nog steeds maar gaandeweg heb ik ook de weg naar elektronische muziek gevonden. Als mensen mij vragen welke muziek ik goed vind, dan zeg ik geen genre maar wel: donkere muziek.”

Eigen project

“Er is natuurlijk een verschil tussen analoge en digitale muziek maar kort door de bocht kan je Rammstein zien als techno met gitaren. Vroeger was het ook de eerste vrijdag van de maand technoavond in jeugdhuis Knipperlicht in Zulte, daar was ik vaak van de partij.”

“Sinds een jaar of drie heb ik met Daan V mijn eigen technoproject waar ik op de meer specifieke technofeestjes draai. Als ik carte blanche krijg voor een technoset dan zal ik weinig draaien wat de mensen kennen. Soms verwerk ik ook een eigen nummer in de set maar dat beperk ik tot maximum een paar per avond. De titeltrack van mijn EP, Kepler, gaat zo al twee jaar in verschillende versies mee in de set. Ik sleutel er telkens aan, kijk of het werkt op het publiek en doe dan weer aanpassingen. Door de coronapandemie was het wel moeilijk om mijn eigen nummers te testen. Ik heb ze op bepaalde zomerbars voor zittend publiek gedraaid, wat niet ideaal is.”

“Het was dan ook erg moeilijk om een definitieve versie vast te leggen voor op de EP. Ik had mijn tracks beter nooit herbeluisterd achteraf,” lacht Daan. “Ik hoor meteen weer dingen die ik nog zou willen veranderen. De EP is enkel digitaal beschikbaar via Bataklank records. Ik ben wel realistisch genoeg om te weten dat het grote publiek die niet zal kopen maar het zou leuk zijn als mijn tracks gebruikt worden in de sets van andere dj’s en producers. Ik zou graag wat opgemerkt worden met Daan V en eigen muziek uitbrengen helpt daarbij.”

Wie Daan V nog aan het werk wil zien in de streek, kan dat doen op Michael’s Roof in Waregem. “Op 19 augustus is er een feestje op het dak van de hippodroom waar ik draai en op 3 september is er The Roof op de Pottelberg in Kortrijk, ook een dakfeestje.” Daan V draait ook Antwerpen, Lier en Gent. De volledige kalender is te vinden op de Facebookpagina.

(JF)