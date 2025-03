Daan opnieuw op Cactusfestival in Brugge

Cactusfestival voegt opnieuw vier namen toe aan de affiche van hun 42ste editie, op 11, 12 en 13 juli in het Brugse Minnewaterpark. Tekenen present deze zomer: de Britse performer Kae Tempest, publiekslieveling Daan, harpiste Sophye Soliveau en singer-songwriter Porcelain id. Ondertussen zijn alle combitickets voor Cactusfestival de deur uit. De laatste dagtickets voor zaterdag 12 juli zijn nu in verkoop.

Met even sierlijke als scherpe pen beschrijft de Britse artiest, performer, dichter en auteur Kae Tempest hoe de wereld rond ons tolt. Het resultaat is intens en krachtig, maar bovenal houdt hoop het werk van Kae Tempest samen. Wie hen al aan het werk zag, kan getuigen van de oerkracht die uitgaat van de Britse artiest. Ondersteund door minimale hiphopbeats en flarden ambient zet Tempest een megafoon op de boodschap. Cactus noemt hen gerust één van de meest unieke, diepgravende en geprezen stemmen van hun generatie. Het wordt een concert om je aan over te geven op zaterdag 12 juli.

Daan

Daan is terug! Met een indrukwekkend repertoire en een volstrekt eigen stijl – synthpopper meets crooner meets rockster – bewijst hij keer op keer zijn status als een van de meest veelzijdige artiesten van België. Na een uitverkochte show in Cactus Club afgelopen najaar, komt hij deze zomer op algemeen verzoek naar Cactusfestival op zondag 13 juli. Verwacht een wervelende set vol klassiekers als ‘Swedish Designer Drugs’, ‘Housewife’, ‘Icon’ en ‘Victory’.

Afro-Amerikaanse muziek

Sophye Soliveau brengt muziek die teruggrijpt naar haar klassieke scholing en liefde voor Afro-Amerikaanse muziek. De Franse artieste met roots in Guadeloupe transformeert de harp tot een bron van vederlichte, opzwepende klanken en laat haar fluwelen stem schitteren. Haar debuutalbum ‘INITIATION’ put inspiratie uit de rhythm-and-blues van grootheden als Ma Rainey en Bessie Smith. Een niet te missen wake-up call op zaterdagochtend voor wie houdt van tijdloze schoonheid.

Porcelain id is het alter ego van Hubert Tuyishime, een artiest die met ontwapenende kwetsbaarheid hun publiek weet te raken. Debuutalbum ‘Bibi:1’ werd met open armen ontvangen door de Belgische muziekpers. Live brengt Porcelain id hun muziek tot leven met een zeldzame intensiteit. Geen noot is vrijblijvend, geen woord zonder betekenis. Niet te missen op zondag 13 juli.

Tickets & info

Eerder bevestigden onder andere The Black Keys, 2mandydjs, dEUS, Slowdive, Eefje de Visscher, Sylvie Kreusch, Glints en Richard Hawley al hun komst naar Brugge en er komen nog enkele namen bij. Intussen zijn alle combitickets volledig uitverkocht en de allerlaatste dagtickets voor zaterdag 12 juli zijn nu in verkoop. Meer info & tickets via www.cactusfestival.be.