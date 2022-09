Cult-uurtje brengt beatboxer Serdi naar kinderdagverblijf

De kinderen van Wiegelied kregen donderdag een opvallend optreden. Beatboxer Serdi verraste kinderen en ouders. “Voortaan zal er elke maand een optreden zijn”, luidt het.

Eerder waren al een fluitspeler, pianist en acteur Johan Heldenbergh te gast in kinderdagverblijf Wiegelied. In het kader van een proefproject wordt samengewerkt met culturele spelers om cultuur naar de allerkleinsten te brengen.

“Het is niet de eerste keer dat ik optreed voor kinderen, maar wel de eerste keer voor zo’n jonge groep”, zei Faki Alici, beter bekend als beatboxer Serdi. Hij is een grote naam en werd afgevaardigd door De Grote Post waar hij binnenkort een eigen show brengt. “Ik kan tientallen geluidjes nabootsen, maar ben gespecialiseerd in songs waar ik zowel het ritme, instrumenten en effecten doen met mijn stem.”

Serdi had meteen de aandacht van de kinderen tussen tot 3 jaar. Ze konden ook mee dansen op zijn beats en toonden zich erg blij met zijn show die een kwartiertje duurde. Ook de ouders waren vol lof. “Mijn zoontje Wolf van 2 jaar was wat verlegen, maar ik zag toch dat hij er van genoot”, zegt papa Tim.

Het project wordt verder gezet. Er komen nog vertellers van de bib en ook Klein Verhaal zal een act brengen. “Er staan een tiental acts gepland. Dit is een proef maar tegen 2026 moet dit een volwaardig project zijn”, zeiden cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V) en schepen Silke Beirens (Groen), bevoegd voor de kinderopvang.