Crossbones Trombones lost nieuwe muziek en trekt binnenkort de wereld rond

Crossbones Trombones is volop bezig met nieuwe muziek. Na Canadian Bacon en Dinner Time volgt op 22 juni nog Flashback. In het najaar volgt een internationale tour met stops in de VS, Canada, Noorwegen en de Emiraten.

Crossbones Trombones wil muzikale grenzen opentrekken. Met Slide’n Beats worden hun tromboneklanken vergezeld van dansbare beats. Crossbones Trombones bestaat uit vijf trombonisten, onder wie drie met West-Vlaamse roots: bastrombonist Bram Meese (37) is afkomstig uit Tielt en woont nu in Zottegem. Peter Delannoye (36) is trombonist en zorgt voor de live effects, ook zijn wortels liggen in Tielt en hij woont nu in Gent. De derde provinciegenoot is de 35-jarige Søren Brassaert, die naast trombone voor de beats zorgt. Hij heeft daarvoor zijn soloproject r ø s e n. Het is samengesteld met letters van zijn voornaam, maar betekent ook zoveel als ‘steenhoop’. Intussen woont hij in Impe. Lode Smeets en Pieter Vandermeiren (allebei 36) zijn de twee niet-West-Vlaamse bandleden. Ze leerden elkaar een zestal jaar geleden in Gent kennen, nadat ze allemaal al bij verschillende andere bands en orkesten jarenlange ervaring opdeden.

Derde single op komst

In april dropte de band nog Canadian Bacon. Vorige week volgde Dinner Time, waarbij de trombones gecombineerd werden met een beat van drum ‘n bass. “Op 22 juni volgt met Flashback een derde single”, vertelt Bram trots. “Dit werd opgenomen in Robotstudio in Ledeberg. Het kadert in een breder geheel van het toegankelijk maken van trombone. Onze muziek zorgt voor een zomerse sfeer en een echt dansfeest. Of er een volledige plaat volgt? Dat hangt nog af van de respons.”

“Mochten festivalorganisatoren en platenmaatschappijen ons kansen geven, dan ben ik ervan overtuigd dat ze niet ontgoocheld zullen zijn” Bram Meese- Crossbones Trombones

Ze merken nog steeds dat België een moeilijke markt is. “We botsen te vaak op bepaalde limieten. In het buitenland komen we meer aan de bak omdat muziek daar niet per se in een bepaald hokje moet thuishoren. Bovendien hangen wij niet af van een bepaald label, maar doen we vooral aan DIY-muziek. We doen dus alles zelf. Het is jammer dat we nog steeds weinig festivals kunnen doen. Nochtans vinden we dat er een markt voor is en we zouden thuishoren op ontdekkingsfestivals à la Dour en Pukkelpop. Mochten festivalorganisatoren en platenmaatschappijen ons kansen geven, dan ben ik ervan overtuigd dat ze niet ontgoocheld zullen zijn. Vorig jaar kregen we op Dranouter alvast goeie feedback. Daar was trouwens al een eerste aanzet van onze nieuwe vibe te horen. Toen zaten we nog met een rustig melodisch tussenstuk, nu is dat vervangen door dansbare beats.”

Band met geboortestreek

Het mag dan niet evident zijn in België, in het buitenland maken ze wel furore. “Dinner Time werd al over de ganse wereld beluisterd. Het netwerk gaat heel breed”, pikt Søren in. “Denk maar aan Japan, Colombia, de VS en de Verenigde Arabische Emiraten. We trekken de komende maanden ook naar het buitenland voor enkele fijne concerten. Zo trekken we in juli naar de VS en Canada, in november volgen dan nog Noorwegen en de Verenigde Arabische Emiraten. Ook vorig jaar mochten we optreden in Dubai, Seoel en Canada”, aldus Søren, die in Impe woont en opgroeide in Ieper en lang bij Ypriana speelde. “Ook nu ben ik er nog steeds lid, maar het is praktisch nogal moeilijk om de repetities bij te wonen. Verder geef ik nog les zwaar koper en groepsmusiceren aan Stapwest in Veurne. Ik ben de band met mijn geboortestreek dus zeker niet kwijt.”

Ook de andere West-Vlamingen keren nog regelmatig terug naar hun roots. “Er woont nog wat familie in de streek van Tielt en Peter is er wekelijks, aangezien hij lesgeeft in de Academie van Tielt”, zegt Bram. “Zelf ben ik nog steeds lid van JET Symphonic Band in Tielt.”

Meer info: volg Crossbones Trombones op Facebook en Instagram.