Crossbones Trombones brengen in Tielt ode aan Willie Verdievel: “Net voor zijn dood schreef hij ons een brief”

Op zondag 13 maart staat Crossbones Trombones op het podium tijdens een nieuwe editie van Apero Con Fuoco. Oud-Tieltenaren Bram Meese en Peter Delannoye brengen er met hun ensemble ook een ode aan Willie Verdievel, zelf een virtuoos trombonespeler, componist en hun oud-leraar. Willie stierf op Kerstmis vorig jaar. “Hij wist dat we zijn werk nog zouden brengen.”

Crossbones Trombones bestaat uit vijf trombonisten: naast oud-Tieltenaren Bram Meese en Peter Delannoye zijn dat ook Søren Brassaert, Lode Smeets en Pieter Vandermeiren. Op zondag 13 maart staan ze in theater Malpertuis op het podium met Slide’n Five’, een mix van klassiek, jazz, film- en popmuziek. Tijdens deze nieuwe editie van Apero Con Fuoco willen ze hun instrument en de multi-inzetbaarheid ervan extra in de kijker zetten. Begin februari zat het kwintet nog in Dubai, om er België mee te vertegenwoordigen tijdens de Wereldexpo.

Handgeschreven werk

Nu Bram en Peter ‘back to the roots’ gaan, wilden ze graag ook een eerbetoon brengen aan Willie Verdievel, één van hun oud-leraren en zelf ook een trombonist. “Het was Bart Snauwaert, directeur van de Tieltse academie, die met het idee kwam”, licht Bram toe. “Al jarenlang staat er een handgeschreven werk van Willie Verdievel in zijn bureau te pronken, Dhyana – reciten uit het Tibetaanse dodenboek. Willie schreef het stuk in 1988 en het is toen slechts één keer opgevoerd.”

“Willie speelde toen bij het Vlaams Trombonekwartet en als aanvoerder schreef hij regelmatig werken. Maar vlak na de eerste opvoering is de bastrombonist verongelukt. Het is daarna nooit meer gespeeld”, vult Peter aan. “We hoorden wel geruchten over een opname die zou bestaan. Uiteindelijk heb ik na een hele zoektocht bij Rudi De Wolf, één van de andere leden van het Vlaams Trombonekwartet, een cassette teruggevonden met daarop drie opnames. Twee stukken erop zijn van de hand van Willie, waaronder Dhyana.”

Persoonlijke brief

Peter digitaliseerde de opname zorgvuldig, zodat het kwintet van Crossbones Trombones ermee aan de slag kon gaan. “Ik heb toen een aantal keren met Willie gebeld”, vertelt Bram. “Dhyana is immers een heel hedendaags werk, met veel verschillende technieken. Er was geen handleiding van, dus wilden we Willie zélf als houvast gebruiken. Daar was hij erg enthousiast over.”

Het plan was om in januari in het woonzorgcentrum, waar Willie al een tijdje verbleef omwille van longfibrose, te gaan repeteren. “Maar op tweede kerstdag kreeg ik telefoon dat Willie op Kerstmis was overleden”, blikt Peter terug. “Ineens kreeg ons eerbetoon een heel nieuwe betekenis.”

Wijlen Willie Verdievel. © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

“We zaten opeens ook zonder referentie, zonder legende voor het werk”, vult Bram aan. “Toen bleek dat Willie enkele dagen voor zijn dood, op 20 december om precies te zijn, nog een brief naar ons had geschreven, met daarin eigenlijk een volledige handleiding voor zijn werk. Ginette, zijn echtgenote, heeft die zorgvuldig voor ons uitgetypt.”

“In die brief staat eigenlijk helemaal beschreven hoe hij over het werk denkt. Stiekem hoop ik toch ooit de brief in Willies handschrift in handen te krijgen”, vertelt Peter. “Nu is het aan ons om er, samen met zijn aantekeningen, een eigen versie van te maken. Sowieso is het een erg bijzonder werk, dat de volledige trombone gebruikt. Dat is iets wat Willie leerde van Vinko Globokar, zijn leraar aan de Musikhochschule van Keulen en naar eigen zeggen de beste leraar die hij ooit gehad heeft. In het stuk komt trouwens ook een Tibetaanse gebedstrommel voor.”

Mondstukken

Voor Peter en Bram wordt het dus sowieso straks een bijzonder concert. “We hebben allebei in onze jonge jaren les gekregen van Willie, in AMC (Algemene MuziekCultuur, red.) en instrumentaal ensemble. Jammer genoeg kreeg geen van ons beide ooit tromboneles van hem. Dat vinden we nu wel spijtig, het was zeker een meerwaarde geweest”, aldus Bram.

Peter is intussen zélf leraar aan de Tieltse academie. “Na Willies dood ben ik nog bij zijn vrouw geweest”, vertelt Peter. “Ik heb er een aantal trombonemondstukken van Willie overgenomen, en daar speel ik nu op. Dat voelt toch wel bijzonder, zeker straks tijdens de opvoering van Dhyana.”

Praktisch

Crossbones Trombones staat op zondag 13 maart om 11 uur in Theater Malpertuis in Tielt met Slide’n Five en een ode aan Willie Verdievel. Tickets kosten 12 euro, leerlingen aan de academie betalen 5 euro. In de toegangsprijs is een aperitief inbegrepen. Meer informatie en reserveren via academietielt.be. (LDW)

Meer info: crossbonestrombones.com.