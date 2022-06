Cromanty Sound klaar voor een goed gevulde zomer

Cromanty Sound uit Westouter is weer helemaal terug. Nu we voor het eerst sinds lange tijd opnieuw een volledige festivalzomer tegemoet gaan, lopen ook de aanvragen voor het reggaecollectief binnen. Jonas Soutaer, Félicien Delhaye en Kobe Lippinois zijn met Cromanty Sound een gevestigde waarde binnen hun genre.

“We hadden pre-corona altijd een mooi gevuld programma”, legt Félicien Delhaye uit. “Toen de pandemie de sector lam legde, waren er toch twijfels. We hebben allemaal een gezin en dachten na hoe het verder moest met de groep. Collega’s schakelden over naar livestreams, maar dat was niets voor ons. Ook de optredens met een zittend publiek gaven ons niet hetzelfde gevoel. Wij moeten het hebben van de interactie met ons publiek. Dat is waar wij voor staan, het feest tot bij de mensen brengen.”

Interactie

De twijfels van de afgelopen maanden kunnen ondertussen overboord gegooid worden. “Dat was toch onverwacht. We hadden geen idee wat de respons van ons publiek zou zijn na die pauze. Den Couter Festival in Poperinge was het kantelpunt. De sfeer was er geweldig en het zat stampvol. Het publiek zweepte ons echt op. Het gaf ons een gevoel dat we terug waren van nooit weggeweest. Toen is de klik er gekomen en waren we gemotiveerder dan ooit”, zegt Félicien.

“Kort daarna was er een uitnodiging van Reggae Geel en ook Dranouter Festival volgde snel. Dat zijn toch twee festivals die voor ons het hoogst en mooist zijn binnen België. Het zal de vierde keer zijn dat we in Geel mogen optreden en de derde keer in Dranouter. We proberen wel selectief te blijven en niet op alles te springen. Naast festivals draaien we ook nog op enkele privéfeesten op unieke locaties.”

Tropisch collectief

“We proberen altijd in te spelen op ons publiek en het feest te verzorgen. Veel mensen denken bij reggae aan Bob Marley, maar het is veel meer dan dat. Op het juiste moment komt zo een nummer wel eens boven, maar we vloeien ook over naar andere genres zoals dancehall. Eigenlijk noemen we onszelf meer een tropisch collectief”, aldus Félicien. (LR)