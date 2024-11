Creatief aan de slag met vinyl voor De Warmste Week

Retro Shack en de Crayon hebben een actie op poten gezet waarbij kunst, lokaal talent en vinyl samengebracht worden onder de naam Art On Vinyl. De bedoeling is dat lokale kunstenaars een kunstwerk maken, dat vanaf dinsdag 10 december verkocht wordt ten voordele van De Warmste Week.

“In onze platenwinkel Retro Shack hebben we altijd wel platen die niet verkocht raken. Telkens we loten binnenkrijgen zitten er wel wat platen tussen waar geen vraag meer naar is. In de loop der jaren werd dit een aanzienlijk aantal en we zijn blij daar nu een nuttig doel aan te kunnen geven. Het idee is om daar creatief mee aan de slag te gaan. Kunstenaars of mensen die creatief zijn mogen een plaat komen halen en die met hun eigen techniek bewerken. Of ze die gebruiken als soort van canvas, voor collages, een tekening in krassen of tot een object laten smelten, daar hebben ze volledig carte blanche in”, licht Xavier Troisi toe.

De kunstwerken zullen vanaf 10 december online op een biedingssite aangeboden worden. “Zo gebeurt alles op transparante wijze en kunnen geïnteresseerden tegen elkaar opbieden. De biedingen sluiten we af op dinsdag 24 december zodat we dan weten hoeveel we kunnen schenken aan De Warmste Week.”

Expo

“Vanuit de Crayon steunen we altijd al De Warmste week. De voorbije jaren deden we op kerstavond een aanvraag voor een plaat, maar we wilden nu graag iets anders doen. Het thema eenzaamheid is ook belangrijk omdat iedereen er wel eens mee te maken krijgt”, aldus Xavier.

De kunstwerken zullen tevens vanaf zondag 1 december te bezichtigen zijn in Retro Shack en in de Crayon zodat geïnteresseerden een kijkje kunnen nemen. Kunstenaars en creatievelingen kunnen nog altijd een plaat komen ophalen. De werken worden ook gebundeld met informatie over de makers. Op Facebook retroshack wordt de bieding bekendgemaakt. (LB)