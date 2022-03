Coverband Red Legs uit Ettelgem test nieuwe bezetting uit

Red Legs ontstond 12 jaar geleden en kende in de loop der jaren enkele wijzigingen. Twee muzikanten staan er nog altijd vanop dag één: stichter Ronny Douchy en bassist Rudy Lommaert. Op 18 maart houdt de band een privé try-out.

Ronny Douchy, gitarist en backing vocal, stichter van de band, kwam regelmatig met enkele muzikanten samen om wat te jammen. Dat smaakte na enige tijd naar meer en Ronny ging samen met gitarist Rudi Doom op zoek naar muzikanten om een band op te richten. Ze kwamen terecht bij Rudy Lommaert, een bassist en zanger uit Menen, bij zangeres Eveline uit Veurne en drummer Jordy uit Nieuwpoort. Dat was midden 2010.

Na tal van repetities was de band, ondertussen met als naam Red Legs, in mei 2011 klaar voor een try-out. Nadat enkele leden al vlug de groep verlieten, kwam Ronny Douchy terecht bij drummer Redgy Van Espen en zangeres Carine Krijger. “En we hadden er een nieuwe drummer en zangeres bij, zodat we in april 2012 voor het eerst konden optreden met Red Legs.

Nieuwe frontvrouw

“Nadat opnieuw een lid van de groep ons verliet kwam Pieter Devriendt uit Middelkerke bij ons als solo-gitarist en konden we try-outen in januari 2018. In september van dat jaar moesten we weer op zoek naar een andere zangeres, toen Carine er mee stopte. Mieke Gunst is nu onze frontvrouw. Haar debuut was in januari 2019 als afsluiter van de kerstmarkt in De Panne.”

Maar opnieuw werd de band geconfronteerd met een zoektocht naar een nieuwe muzikanten, na het vertrek van Redgy Van Espen en Pieter Devriendt. Die vond Red Legs in drummer Braam Verschaeve en sologitarist Bart Vercruysse. “En helaas moesten we afscheid nemen van onze vaste medewerker Wilfried Toorré die eind 2020 overleed. Zijn vervanger is Arnould De Grote”, zegt Ronny Douchy.

“We hebben al veel te lang niet meer kunnen optreden, maar na de try-out van vrijdag zijn we er klaar voor. Onze eerste afspraak met het publiek is zondag 10 april in de kantine van KV Koksijde. In Oudenburg kan je ons aan het werk zien op vrijdag 29 april. Dan spelen we in het Sportcafé Ter Beke”, laat Ronny alvast weten. Red Legs speelt vooral pop-rock en gaat zich straks voor het eerst wagen aan het Franse chanson. “We brengen in feite een goede mix van oudere en nieuwe nummers”, aldus nog Ronny Douchy.

(LIN)