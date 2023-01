Coverband ‘Neon Sunset’ dompelt je onder in jaren 80

De Kortrijkse coverband‘Neon Sunset’ katapulteert je terug naar de iconische jaren 80. De vijf muzikanten uit Kortrijk, Geluwe, Geluveld en Gent brengen op zaterdag 4 februari een try-out in Hoeve De Heerlijkheid, Heule. “Het wordt alvast een aanstekelijke show vol legendarische muziek.”

‘Neon Sunset’ zag het dag licht in februari 2022. Deze 5-koppige band bestaat uit Tine Verheust (24) en Flor Delombaerde (25) uit Kortrijk, Glenn Desreumaux (33) uit Geluwe, Martijn Serlet (30) uit Geluveld en Gentenaar Bram De Coene (33). Martijn en Glenn zijn jeugdvrienden, die al lang samen spelen. Beiden wilden al sinds hun jeugd een coverband oprichten.

De vijf hadden in het verleden al eens samengespeeld, en vormen nu de groep ‘Neon Sunset’. Allemaal hebben ze een rugzak vol muzikale ervaring. Bram geeft pianolessen en is lid van een October Rust, een Type O Negative tributeband. Flor, een groot muzikaal talent afkomstig uit Heule, speelt bij Cardboard Cabin, Isabelle et les Jean en Walter Disney Coverband. Tine is stemtherapeute en zong samen met Flor in het Kortrijks jong volwassenenkoor, KOJOKO. Glenn is een allround virtuoos en singer songwriter bij project Rhydes, waar Martijn in drumt. Martijn is drumdocent en muziekproducer. Martijn is de trekker van de ‘Neon Sunset’ band.

Videoclip

“We repeteren in Geluveld. Martijn bouwde er in zijn tuin, tijdens de corona, samen met zijn vader een muziekstudio. Deze studio met alles erop en eraan is onze repetitieruimte”, vertelt Flor. “We hebben ondertussen een videoclip gemaakt met een medley van covers. Het is Martin die zich daarover ontfermde. Dit is ons visueel uithangbord.”

Zangeres Tine, zanger en pianist Bram, gitarist Glenn, bassist Flor en drummer Martijn brengen een mix covers live en waarheidsgetrouw. “Queen, Bon Jovi, Golden Earring, Blondie, Aha, Depeche Mode, The Kids, Kate Bush en Madonna zijn maar een greep uit het repertoire dat de revue passeert. “We hebben oog en oor voor detail. We willen zijn naam ‘Neon Sunset’ op het podium waarmaken. Dit doen we met onder andere UV-lampen. Door het aanbrengen van kleurrijke, fluoriderende accenten krijgen we een speciale flashy uitstraling”, zegt Flor. “We willen opvallen en ambiance brengen, maar onze muziek moet tot zijn recht komen. Dat primeert”, voegt zangeres Tine eraan toe.

‘Neon Sunset’ staat klaar om uit te breken. Op zaterdag 4 februari brengen ze een try-out in Hoeve De Heerlijkheid, Heule. “Het wordt alvast een aanstekelijke show vol legendarische muziek”, zegt Flor.