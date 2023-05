Coverband Crystal Moon is in jubileumjaar bezig aan afscheidstournee: “Graag in schoonheid eindigen”

Dit jaar blaast coverband Crystal Moon 25 kaarsjes uit en dat viert de vijfkoppige groep met een nieuwe show. Al is het wel hun laatste tour, want op 16 december stoppen ze ermee tijdens het slotevenement The End in Poperinge.

Oprichting

In 1998 ontstond Crystal Moon in Poperinge. Zangeres Inez Vanalderweireldt (52) is er al van bij het prille begin bij. Ze woont in Stavele en werkt als opvoedster in De Lovie in Poperinge. “Er waren enkele muzikanten die een band wilden starten en via de ouder van een collega bij De Lovie heb ik auditie kunnen doen”, herinnert ze zich nog levendig. “Op het werk was ik al bezig met muziek en uiteindelijk haalde ik het tot mijn eigen verbazing van een mannelijke tegenkandidaat. We brainstormden over een passende naam en kwamen uit bij Crystal Moon. Ik vond dat goed klinken.”

Drummer Alain Morlion uit Veurne (57) is er bij sinds 2000. Hij werkt als arbeider. “Toen de drummer op reis was in Engeland, zochten ze een vervanger. Inez en mijn moeder waren collega’s en zo kwamen ze bij mij terecht. Ik was eerst nog afwachtend. Uiteindelijk pushte mijn moeder me om auditie te doen”, vertelt Alain.

“Uiteindelijk bleef de vorige drummer in Engeland en bleef ik bij Crystal Moon. Het is dus mede dankzij mijn moeder dat ik in deze band ben terechtgekomen”, lacht Alain.

Gevarieerder

Crystal Moon bracht initieel een selectie rockclassics van de jaren 70 tot nu, maar de jongste jaren is er met de inbreng van toetsenist Jan Kusseneers (35) nog meer variatie. “Er was een lange tijd geen toetsenist, waardoor we iets beperkter waren qua genres”, weet Inez. Maar daar kwam in 2015 verandering in. Jan is onderwijzer en afkomstig uit het Antwerpse Nijlen. Hij volgde de liefde en woont nu in Beveren-aan-den-IJzer. “Mijn vrouw is afkomstig van Veurne en toen ik een optreden bijwoonde in Stavele raakte ik aan de praat met Inez. Ik zei dat ik wel eens wilde testen en er was meteen een muzikale klik”, zegt Jan. Na Jan sloten ook bassist Kristof Ramos (38) uit Eeklo en gitarist Jeroen Vanryckeghem (51) uit Wervik respectievelijk in 2016 en 2021 aan bij Crystal Moon. Ze worden ook al tien jaar technisch ondersteund door Jeroen Fiey van Plug in & play.

Partyband

“Intussen zijn meer poppy geworden en zorgen we voor een mooie afwisseling in genres. Crystal Moon zou ik dus niet langer als rockcoverband omschrijven, maar wel als partyband. Bovendien onderscheiden we ons door nummers te spelen die andere coverbands niet spelen”, aldus Jan. Na 25 jaar is Crystal Moon klaar om afscheid te nemen. “We hebben allemaal nog onze job en ons gezinsleven. Bovendien worden we een jaartje ouder en laatavond optredens kruipen meer en meer in de kleren. Na 25 jaar is het mooi geweest”, zegt Inez. “In principe gingen we in 2021 al stoppen, maar daar stak corona een stokje voor. We zitten nu op een hoogtepunt met de band en ik wil graag met deze mensen in schoonheid eindigen.”

Nieuwe show

Komend weekend spelen ze in Nieuwpoort en Woesten. Ook de komende weken en maanden kan je hen nog regelmatig aan het werk zien. Ze hebben tijdens hun afscheidstour een nieuwe show in elkaar gestoken. “Met One Last Time is er een medley met onze beste covers van vroeger en nu. Er zit vaart in en we ervaren dit als onze beste show”, zegt Jan. “We mogen nog op enkele memorabele plaatsen spelen waar we de voorbije jaren al eens de revue passeerden. Denk maar aan Wervik, de paardenkoers in Krombeke en uiteraard Marktrock in Poperinge. We doorbreken zelfs even de provinciegrenzen met een optreden in Duisburg, dat ligt in de streek waar ik opgroeide.”

The End

Op 16 december valt het doek definitief met The End. “JOC De Kouter wordt omgetoverd tot een echte concerttempel voor een feestelijk afscheid. We organiseren ons laatste optreden samen met zaalvoetbalploeg De Spitters. Samen met hen zorgden we al voor een optreden voor ons 20-jarig bestaan. Het belooft emotioneel te worden en we willen iedereen bedanken die ons steeds heeft komen aanmoedigen. Met de bandleden zal ik zeker contact blijven houden. Met 2 the Limits hebben Alain en ik trouwens nog een akoestisch project. Die optredens zijn vaker overdag”, aldus Inez. Ook Jan blijft actief. “Ik heb een minibedrijfje voor muziek op trouwfeesten en ben achter de schermen bezig met een nieuwe partyband”, zegt Jan.

Tot slot willen we nog weten welke songs hen steeds zullen bijblijven. Alain moet er niet lang over nadenken. “Sex on Fire van Kings of Leon uiteraard!”

“Voor mij is dat Like The Way I Do van Melissa Etheridge, dat gaat al mee van de beginjaren en het blijft hangen. Bij de hervorming van de setlist, mocht deze er niet uit”, lacht Inez. Voor Jan is het geen specifiek nummer. “Ik kies voor een medley van pop -en dancenummers van bijna 25 minuten. Daar kan ik me als toetsenist volledig in uitleven.”

Info: Tickets voor The End op 16 december via www.crystalmoon.be