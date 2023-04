Congregatieharmonie speelt op zaterdag 22 april de lente in: “Op zoek naar een nieuwe stek”

Op zaterdag 22 april om 19 uur organiseert de Koninklijke Harmonie van de Congregatie haar jaarlijks lenteconcert in het muziekauditorium van de stedelijke academie Art’Iz in de Kruisstraat.

De Congregatieharmonie telt meer dan 100 leden en bestaat uit het harmonieorkest, de Muziekclub voor de allerjongsten, de jeugdharmonie en de drumband.

“De muziekvereniging heeft al 170 jaar haar thuishaven in de gebouwen van de parochiale werken van Sint-Tillo en overleefde twee Wereldoorlogen en een Covid-lockdown”, zegt voorzitter Geert Monserez.

“Na al die jaren moeten we nu toch nog op zoek gaan naar een nieuwe locatie, een nieuwe thuis voor onze muzikanten, omdat de site van de Sint-Tillokerk verkocht is aan een bouwpromotor. Voor een amateurvereniging is dat geen sinecure, zeker in de huidige tijden. Ook met een ruime subsidie is een nieuw lokaal bouwen nog moeilijk haalbaar. Het zal volgens de aannemer wel nog ongeveer vijf jaar duren vooraleer men daar begint te bouwen.”

Jongeren rekruteren

De Congregatieharmonie is volgens de voorzitter ook regelmatig buiten de concertzaal actief. “We waren onlangs nog te zien en te horen in het centrum van Izegem langs het parcours van ‘De Ronde van Vlaanderen’. We maken immers deel uit van het volkse cultureel erfgoed van de stad. We zijn ook de komende maanden actief op diverse activiteiten zoals de Patersmarkt Izegem, Trail Run Dominiek Savio Gits, Belgisch kampioenschap wielrennen profs Izegem, pop-up Dadipark, bloemenverkoop, jeugdweekend, herfstconcert, Ceciliafeest,…”

Naast het zoeken naar een nieuwe locatie is het aantrekken van jonge muzikanten een andere uitdaging voor de harmonie. “Dat is niet vanzelfsprekend. Jongeren die bij onze muziekvereniging willen aansluiten, moeten uiteraard muziek studeren. Maar in de muziekacademie zijn er almaar minder jongeren die een blaasinstrument leren bespelen. De Congregatieharmonie organiseert jaarlijks een activiteit die specifiek gericht is naar kinderen om hen te enthousiasmeren om muziek te leren. We zijn overigens ook op zoek naar een nieuwe dirigent voor de jeugd.

Lenteconcert

Op zaterdag 22 april om 19 uur verzorgen de harmonie én de drumband een lenteconcert in het muziekauditorium. De drumband speelt werken van J. Schipper, E. Argenziano, O. Osbourne en P. Kil. De harmonie brengt werken van Gustav Holst, Armin Kofler, Julie Giroux, Steven Reineke, Bert Appermont en Piet Swerts.

Kaarten kosten 12 euro en zijn te koop bij de muzikanten of via gsm 0496 55 95 44.

Op zondag 7 mei verzorgt de Jeugd van de Harmonie een ontbijtconcert in het Dorpshuis van Emelgem. Ontbijt start om 9 uur, het concert om 10 uur. Volwassenen betalen 15 euro voor het ontbijt, kinderen tot en met 10 jaar 10 euro. Vooraf inschrijven kan bij de leden of via de website www.congregatie.be (Ivan Balliu)