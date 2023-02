Confrérie van het Ezelskruiske in Kuurne duikt discoperiode in tijdens ‘Mardi Gras’

Na het sportieve luik, die ditmaal eenmalig op maandag stond geprogrammeerd en waarbij de hoogdag van de drafsport botvierde op de hippodroom van Kuurne, heerste er ook op ‘Mardi Gras’ zelf een gezellige drukte op zowel de parking als rond en in zaal kubox.

Aanleiding daartoe was het netwerkevenement georganiseerd door de Confrérie van het Ezelskruiske die dit jaar aan zijn zeventiende editie toe was. Ook nu ging de Confrérie van het Ezelskruiske opnieuw de samenwerking aan met Hogeschool VIVES voor de organisatie van hun evenement die werd georganiseerd in het thema ‘Dis900 By Mardi Gras’.

Naast een schare aan discosongs uit vervlogen jaren, zorgde een enorme discobol voor extra sfeer in de bomvolle zaal. De opbrengst van het evenement wordt integraal door de Confrérie van het Ezelskruiske geschonken aan de voedselbank West-Vlaanderen, die zich als doel stelt de strijd aan te binden zowel tegen honger als tegen de voedselverspilling. Welk bedrag er op de cheque zal komen, kon echter dinsdag nog niet gezegd worden. ‘Dis900 By Mardi Gras’ werd muzikaal opgeluisterd door ‘The BumbleBeez.’ (BRU)