Concertgebouw Brugge kiest in nieuw seizoen voor ‘geboorte’ als rode draad

Let’s start (again)! Met die energieke woorden houdt het Concertgebouw Brugge een vers seizoen rond het thema geboorte boven de doopvont. Het eerste van een vijfjarige cyclus op maat van een mensenleven en de seizoenen. Op dinsdag 9 mei start de ticketverkoop voor het nieuwe herfst- en winterseizoen, dat een samenwerking met drie internationale toporkesten aangaat.

“De geboorte van een mens is overal ter wereld een moment van vreugde en hoop, in het komende seizoen wordt dan ook gevierd in alle talen en genres”, vertelt artistiek directeur Jeroen Vanacker bij de voorstelling van het programma 2023-24. “Nieuwe festivals serveren projecten rond de figuur van de moeder en de magie van de winterwende.”

“Artiesten – van Makers tot een nieuwe samenwerking met drie internationale toporkesten – zijn in het Concertgebouw meer dan ooit kind aan huis. En natuurlijk zijn er ook de vaste waarden: een zevende lading topstukken, publiekslievelingen als Bach Academie Brugge, Iedereen Klassiek en December Dance, familievoorstellingen voor jong en nog jonger, lezingen die ogen openen.”

Vijfjarige cyclus

Het Concertgebouwprogramma wil de komende jaren inzetten op een vijfjarencyclus rond de levensfasen. Thema’s als geboorte, coming of age, liefde & relatie, ouderdom & wijsheid en dood & afterlife passeren de revue en maken het door hun universaliteit mogelijk om een divers publiek aan te spreken met een programma dat de intergenerationele en interculturele dialoog vooropstelt. “

“Vertrekpunt voor de cyclus en komend seizoen is de geboorte van de mens, want ieder mens is niet alleen sterfelijk, maar ook geboortelijk”, vervolgt Jeroen Vanacker, die de Pools-Nederlandse seizoensdenker en filosofe Joanna Wojtkowiak. citeerrt. Het is een hoopvolle en stimulerende gedachte waar ook seizoenskunstenaar Sara Skorgan Teigen mee aan de slag ging. Met echografieën van kinderen van Concertgebouw-medewerkers als uitgangspunt liet ze haar beelden organisch groeien.

Nieuwe festivals en nieuwe rituelen

De geboorte van een kunstwerk loopt als een rode draad doorheen het seizoen. “De start van het seizoen zet meteen de toon, met het festival (RE)BIRTH”, legt Jeroen Vanacker uit. “Dit ‘feniks-festival’ bevat ook de eerste Deep Listening Day van het seizoen, dat zich richt op de allereerste muziek – van trillingen tot primitieve percussie. Tijdens de happening Het witte blad volgt het publiek het scheppingsproces van creaties die met steun van het Concertgebouw tot stand komen.”

“De komst van virtuoos Kayhan Kalhor vormt het startschot van het festival Winterwende, waarbij over culturen heen het lichtfeest gevierd wordt. In een seizoen rond geboorte kan je niet om de belangrijkste bron van nieuw leven heen: de moeder.”

“Het festival Motherhood vertrekt van de premisse dat iederéén een moeder heeft, en dat moederschap vele gedaantes kent. Heel wat kunstenaars voelen de nood aan nieuwe rituelen en betrekken graag diverse deelnemers in hun artistieke projecten. Met het collectief Sídhe gaat het Concertgebouw een langdurige samenwerking aan om elk seizoen een ritueel project te ontwerpen. “

Drie huisartiesten

Drie huisartiesten staan garant voor bijzondere belevingen, van de verjaardag van Vox Luminis op Pasen, de verderzetting van het majestueuze Bruckner-project door Anima Eterna Brugge tot de nieuwe creaties van Rosas. Nieuwe structurele partners zijn de drie internationale toporkesten London Philharmonic Orchestra, Rotterdams Philharmonisch Orkest en Gürzenich Orchester Köln in het project Close Connections.

360° duurzaamheid is hierbij het sleutelwoord, met een samenwerking die inzet op ecologie en artistieke ontwikkeling. Drie nieuwe Makers – Tom De Cock, Catalina Vicens en Michiel Vandevelde – vervoegen de vier Makers van seizoen 2022/23 en staan in voor boeiend nieuw werk, waarvoor ze in het Concertgebouw een partner vinden.

Kansen voor de toekomst

Een focus op geboorte schept verwachtingen, en het Concertgebouw geeft graag een glimp van hoe die toekomst verbeeld kan worden. “Dat doen we via de jonge toptalenten van P.A.R.T.S., het European Union Youth Orchestra en het European Union Baroque Orchestra. Maar ook met de ideeën van kunstenaars in nieuwe creaties, tot zelfs de jonge boompjes die in november het nieuwe Concertgebouwbos zullen vormgeven.”

“Bovendien creëert de extra inzet op een sociaal-artistieke werking kansen voor nieuwe doelgroepen om aansluiting te vinden bij het Concertgebouw. Deze werking vervolledigt het participatieve luik van het Concertgebouw, dat al meer dan een decennium focust op een uitgebreide scholen- en doelgroepenwerking”, aldus Jeroen Vanacker.

Info: www.concertgebouw.be