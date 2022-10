Concertevents bestaat 20 jaar: “Dit vieren we met 32 optredens in Brugse Concertgebouw”

Concertevents bestaat 20 jaar en dat vieren ze met maar liefst 32 optredens tussen oktober 2022 en juni 2023. Aan het roer staan Willy Moeyaert en Sofie Vandenbroucke, die ook een goede band hebben met het Concertgebouw in Brugge waar het 20 jaar geleden voor hen allemaal begon.

“In 2002 begonnen we in eigen naam te organiseren bij de opening van het Concertgebouw in Brugge. Daarvoor organiseerden we al concerten voor het verenigingsleven. Zo kende ik Will Tura. Sofie kende de heer Decaluwé als dirigent van het Vlaams Radio Orkest. We kwamen op het idee om in Brugge een concert te organiseren van Will Tura, samen met 89 personen van de VRT van het Symfonisch Orkest. Het was een overrompelend succes, zodat we in hetzelfde jaar ook nog een concert van Rob de Nijs op de affiche hebben gezet”, zegt Willy. “Later volgden Adamo, Helmut Lotti… Met deze artiesten organiseerden we tientallen concerten, waaronder veel in Brugge. Het concert van Petula Clark op haar 80ste verjaardag in Kursaal Oostende zal ons altijd bijblijven. Met heel wat artiesten hebben we een hechte band, waardoor we heel close kunnen samenwerken. De coronaperiode was heel moeilijk, maar nu organiseren we op talrijke locaties in West-Vlaanderen, waaronder in Roeselare, Jabbeke, Beernem…”

“Goede akoestiek”

In de voorbije jaren waren Willy en Sofie al meer dan 100 keer te gast in het Concertgebouw van Brugge. “De Schlagerparade en Regi organiseerden we dan weer in de oude Beurshalle, waar we toch ook een tiental events lieten plaatsvinden. Wat er zo speciaal is aan het Concertgebouw? De akoestiek is daar heel goed en over het immense podium wordt er ook altijd gepraat. Als artiest word je op dat podium overweldigd door het publiek dat zo dicht bij je zit. De positieve feedback die we telkens krijgen van de artiesten hoort tot onze mooiste herinneringen aan het Concertgebouw. Ze zijn zo gelukkig wanneer ze daar mogen optreden, vooral door de uitstraling van de zaal. Dat we wel eens verhuizen naar Kursaal Oostende komt omdat er in het Concertgebouw maar maximum 1.200 mensen mogen plaatsnemen, in Oostende kunnen er 2.000 bezoekers neerzitten. Ook dat is een prachtige zaal met die mooie pluchen zetels. Enkel daar, en nergens anders, bekom je een kursaal casinogevoel.”

Tijdens het weekend van vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 oktober zit Concertevents drie dagen in BMCC in Brugge, met optredens van Niels Destadsbader, Euro Schlager Parade en Clouseau. (PADI)

Agenda en tickets: www.concertevents.be