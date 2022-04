Concerten King Hiss en Pablo Honey tot en met mei geannuleerd door stembandproblemen bij frontman

Tickets voor een optreden van King Hiss of Pablo Honey die nog op je liggen te wachten? Slecht nieuws, want alle concerten tot en met mei werden geannuleerd. Problemen met de stembanden van frontman en zanger Jan Coudron (40) zorgen voor organisatorische perikelen.

Hij stond op zowat alle grote en vooral zware podia van het land en schopte het zelfs tot de Zwaarste Lijst op Studio Brussel. Met de coronamaatregelen die systematisch werden afgebouwd, leek de zon dan ook weer te schijnen voor de planning van Jan Coudron. De Izegemse brulboei en frontman van kleppers zoals King Hiss zag zich genoodzaakt alle optredens tot zeker eind mei te annuleren.

Routineoperatie

“Eind vorig jaar onderging ik een ingreep aan mijn stembanden, een routineoperatie zo werd me verteld”, klinkt het in zijn bericht op sociale media. “De ingreep verliep probleemloos en gewoon praten lukt me dan ook perfect. Enkel wanneer ik wil gaan zingen wordt het een compleet ander verhaal. Blijkbaar heeft de specialist de hersteltijd van de operatie nogal wat onderschat en zal ik nog verschillende weken nodig hebben alvorens ik opnieuw op het podium kan verschijnen.”

Euvel van tijdelijke aard

Hoewel de verschillende shows werden afgelast, blikt Jan positief vooruit. “Verschillende specialisten hebben me al verzekerd dat dit slechts een euvel van tijdelijke aard is”, verklaart hij opgelucht. “Het spiergeheugen van mijn stembanden moet opnieuw worden geprogrammeerd en hiervoor heb ik mij laten omringen door verschillende specialisten. Het is slopend te weten dat onze shows moesten worden geannuleerd, maar een lege agenda is voor mij een extra motivatie om me volledig te richten op mijn herstel.”