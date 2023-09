Concert van Margriet Hermans en Celien voor OC Cirkant

Care For Life, de concertorganisatie van Johnny Eecloo en zijn dochter Celien, en volkskunstgroep ’t Vrij Uurke, organiseren op zondag 8 oktober om 16 uur opnieuw een concert voor het goede doel. Daarvoor halen ze niemand minder dan Margriet Hermans en haar dochter Celien naar de Sint-Elooikerk in Zedelgem.

“Ons herfstconcert organiseren we ten voordele van OC Cirkant, de voorziening voor volwassenen met een beperking in Aartrijke. Margriet en Celien treden op samen met een liveband. Viptickets kosten 35 euro, voor een gewoon ticket betaal je 25 euro. De vips worden al om 14.30 uur verwacht voor koffie en pannenkoeken in school Spes Nostra. Het concert met Margriet en Celien start om 16 uur. Wie wenst na te praten, is welkom na het concert in Spes Nostra. Tickets zijn te verkrijgen via de website van Care For Life of telefonisch op het nummer 0494 11 87 81”, aldus Johnny Eecloo.

Koekjes

Care For Life houdt nog een bijkomende actie voor OC Cirkant. “Tot dinsdag 31 oktober verkopen we koekjes, die kan je bestellen via onze website of bij OC Cirkant. We kiezen voor een selectie van haver- en granenkoekjes al dan niet met chocolade en/of kokos, van het merk Lilalou Biscuits. De koekjes worden gemaakt met 100 procent natuurlijke, biologische ingrediënten. Drie pakjes kosten samen 10 euro”, vervolgt Johnny.

Er staan ook nog twee nieuwe concerten in de steigers. Op zondag 17 december komt Jaap Reesema optreden in de Sint-Elooikerk en op zondag 24 maart 2024 is het aan Jan De Wilde. (BC)