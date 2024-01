Concert van Koninklijk Sint-Catharinakoor Zillebeke is voltreffer

Het concert ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Koninklijk Sint-Catharinakoor uit Zillebeke was uniek en een voltreffer. Samen met de Muzieknootjes en Ons Kramikkels uit Vlamertinge hebben ze een gewaardeerd en gesmaakt concert gebracht.

“Iedereen was vol lof na het optreden: de afwisseling van de liederen, het koor, het kinderkoor en de muziek gebracht door de harmonie”, vertelt voorzitter Christa Vanacker. “Ik moet iedereen bedanken voor de samenwerking. Het was een hele prestatie die veel werk met zich meebracht, maar iedereen heeft volop meegeholpen en nadien was het genieten van de lovende commentaren nog zo aangenaam”, aldus Christa.