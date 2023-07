Concert van Compact Disk Dummies in AB uitverkocht na spectaculair optreden op Rock Werchter

Het concert van de band Compact Disk Dummies in de Acienne Belgique op zaterdag 25 november is uitverkocht. Donderdag 29 juni stonden de Desselgemse broers Lennert en Janus Coorevits nog op de mainstage van Rock Werchter. Zij mochten als eerste artiest het festival openen en dat deden ze met een knaller van een show, waar niemand kon blijven stilzitten op hun hits.

Lennert Coorevits dook kort even in het publiek tijdens de show van de Compact Disk Dummies op Rock Werchter. © Belga Image – Alex Vanhee

Donderdag bliezen Lennert en Janus Coorevits uit Desselgem, een deelgemeente van Waregem de weide van Rock Werchter plat met een prachtige openingsshow. In 2012 wonnen de broers Humo’s Rock Rally en nu zijn ze niet meer weg te denken uit de elektrodansmuziek.

“We willen graag onze papa op het podium vragen, want hij was er al van in het begin, van in 2009 bij”

Het optreden van afgelopen donderdag was een schot in de roos bij het publiek. Vlak voor ze hun grootste single “The reeling” brachten, vroegen de twee broers hun papa Joost op het podium. “Hij was er al van in het begin, van in 2009 bij, ook toen er maar drie man stond voor onze optredens”, vertelde Lennert trots. Nu is ook hun optreden in de Acienne Belgique in Brussel dit jaar op zaterdag 25 november volledig uitverkocht.

Agenda

Deze zomer kan je het West-Vlaamse duo nog aan het werk zien zaterdag 8 juli op Westerpop in Nederland en op zaterdag 19 augustus op Pukkelpop in Hasselt. Naast hun optreden op zaterdag 25 november in de AB, doen ze ook nog een concert op vrijdag 19 april in De Roma in Antwerpen.