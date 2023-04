Concert Soulsister aan vooravond van start Ronde in Brugge geannuleerd: gevaar voor elektrocutie is te groot

Het concert van Soulsister op de Markt in Brugge vanavond is geannuleerd. Door de aanhoudende regen is de kans op uitval of elektrocutie te groot.

Na zes jaar afwezigheid is de Ronde van Vlaanderen terug in Brugge. Dat zou aan de vooravond gevierd worden met een concert van Soulsister en Level Six. Zou, want de weergoden hebben er anders over beslist. Het feest werd in laatste instantie afgelast.

Speciale constructie

“Belangrijk bericht. Wij keken uit naar vanavond en wij waren er allemaal klaar voor, maar door de aanhoudende regen is er een groot gevaar voor elektrocutie en uitval van de elektriciteit”, luidt de communicatie. “Door de speciale constructie van het podium kunnen de installaties immers onvoldoende beschermd worden tegen het aanhoudende regenweer. Het concert gaat vanavond dus helaas niet door.”

Voor de start van de Ronde van Vlaanderen zelf worden er geen problemen voorzien. Deze morgen al startten 3.000 wielertoeristen op de Markt aan hun eigen Ronde van Vlaanderen.