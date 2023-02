Concert PLAY 4 wordt uniek muziekspektakel: “Met Proms-allures voor het goede doel”

Op zondag 12 februari om 17 uur vindt het slotconcert van Play 4 2023 plaats in de sporthal van de campus Zandstraat van VTI Brugge in Sint-Andries. Het harmonieorkest, met muzikanten van 16 tot 74 jaar, onder leiding van vijf dirigenten, krijgt amper drie dagen de tijd om een volledig concertprogramma voor te bereiden.

“Op zondagavond moeten ze immers klaar zijn, want dan zitten zo’n 500 toeschouwers op hen te wachten voor een wervelende mix van pop-, film- en klassieke muziek. De avond wordt eveneens opgeluisterd door twee verrassende solisten en wordt ondersteund door een prachtig video- en lichtspektakel. De lichtshow van de afdeling podiumtechnieken zorgt ervoor dat het concert de allure van de Proms krijgt”, vertelt Bert Somers, leraar van het VTI.

Samen met zijn collega’s Bart Lagacie en Yves Pieters is hij de organisator van het muziekspektakel. “Leerkrachten en leerlingen zorgen voor een keukenploeg en logistieke ondersteuning”, gaat Bert Somers verder. “Dankzij de hulp van sponsors, goede doelen, het Play 4-team, dirigenten en muzikanten hebben we met het evenement de voorbije jaren al meer dan 30.000 euro kunnen verdelen onder verschillende goede doelen. Van deze editie gaat de opbrengst naar vzw Brugge(n) Bouwen met onder andere het tweejaarlijkse bouwkamp in Tanzania, een project van leerlingen en leerkrachten bouw van onze school.”

Talenten ontplooien

“Play Events werd opgericht in december 2008”, weet Yves Pieters, voorzitter van Play Events vzw. “Het hoofddoel van onze vereniging is het organiseren van concerten en evenementen. Daarbij geven we heel graag kansen aan groeiend talent. We bieden muzikanten de gelegenheid om hun talenten te ontplooien en te verrijken met nieuwe ervaringen. Zo brengen we mensen samen met één doelstelling en dat is muziek maken ten voordele van het goede doel.”

De dertiende editie van Play 4 start op vrijdagavond 10 februari met bijna 110 muzikanten die een uitdagend concertprogramma instuderen onder leiding van Hardy Mertens, Mike De Meyer, Anthea Deblaere, Bart Lagacie en Yves Pieters. Alle vijf zijn het stuk voor stuk topmuzikanten en gerenommeerde orkestleiders.

Topbands

Nederlander Hardy Mertens is vooral bekend als componist en dirigent. Zijn composities worden wereldwijd uitgevoerd en zijn vaak opgenomen door topbands. Daarnaast worden ze ook heel regelmatig gekozen als verplichte stukken voor internationale wedstrijden.

Mieke De Meyer studeerde ruim twintig jaar geleden af aan het Lemmensinstituut met een Eerste Prijs notenleer en een meesterdiploma trompet en kamermuziek. Ze is dirigente van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia De Zwaan uit Lichtervelde en van het Egems Gemengd koor. Mieke De Meyer is ook muzikaal verantwoordelijke voor zowel de Heilig Bloedprocessie als de Gouden Boomstoet in Brugge.

Anthea Deblaere richtte ruim tien jaar geleden het klarinettenkwartet Ebano Quartet op. Daarnaast musiceert ze als freelancer in verschillende orkesten. Ze dirigeert de jeugdorkesten de pre-harmonie Wingene en het Bevers jeugdorkest, maar doorkruist ook Vlaanderen als gastdirigente.

Bruggeling Bart Lagacie is freelance klarinettist in het Brussels Philharmonic, de Koninklijke Muziekkapel van de Marine, alsook in diverse operettes.

Yves Pieters is laureaat van de nationale muziekwedstrijd Pro Civitate en kreeg de Prijs Jules Bouquet voor de grootste onderscheiding in harmonieleer. Hij legde zich de laatste jaren vooral toe op het dirigeren van harmonieorkesten. Hij is dirigent bij de KF Sint-Cecilia Steenbrugge. (Philippe Decruynaere)