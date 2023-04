Computer beiaardmechanisme getroffen door blikseminslag

Brugge moet het een tijdje doen zonder de melodietjes die de beiaard in de Halletoren om het kwartier over de stad laat klinken. De computer die het mechanisme aanstuurt, is getroffen door een blikseminslag.

“De week voor Pasen hebben de klokken – ook van het automatisch spel- gezwegen in deze ‘Stille Week’. vandaag klinken de melodietjes die door de speelautomaat om het kwartier klinken, echter ook niet”, laat de Brugse Klokkenspelvereniging op Facebook weten. “Door een blikseminslag is de computer die het indrukwekkend mechanisme van 1748 aanstuurt beschadigd en moeten we wachten tot deze hersteld is vooraleer de vertrouwde melodietjes weer over Brugge zullen klinken.”

De Brugse beiaard kan wel manueel bespeeld worden.