Componist Willy Soenen (85) krijgt een verjaardagsconcert in De Spil

Muzikale duizendpoot Willy Soenen is 85 jaar geworden en dat wordt op zondag 4 december op het podium van De Spil gevierd met een concert van Claribel, het orkest waarvan hij de huiscomponist is. Een reeks gasten staat mee op het podium, waaronder zijn zonen Geert en Henk Soenen.

Beschrijven wie Willy Soenen is, wordt een lange opsomming. Trompettist, dirigent, leraar aan het Gentse Conservatorium, jarenlang directeur van de Tieltse academie en vooral componist van muziek voor de harmonie, fanfare en brassband maar ook van symfonisch werk, een kinderopera, cantates, kamermuziek en religieuze muziek.

“Ja, dat moeten toch in totaal zo’n honderd werken zijn”, rekent Willy Soenen na. “Een aantal composities staan nog op een eerste uitvoering te wachten. Orkesten en koren samen krijgen is niet zo evident. Alhoewel je als componist, muzikant of orkestleider eigenlijk alleen met muziek wil bezig zijn, moet er ook telkens weer naar veel centen gezocht worden.”

“Een ander gevecht is dat van de moderne componist. Ik componeer nu en dus componeer ik hedendaagse klassieke muziek. Muziekliefhebbers voelen zich daar soms wat ongemakkelijk bij. Maar je kan van een componist in de eenentwintigste eeuw niet verlangen dat hij kopietjes maakt van Beethoven of Mozart.”

Henk en Geert proberen de Soenen-stijl te omschrijven. “Hij zoekt altijd naar een emotionele toon. Het is geen cerebrale muziek. De melodieën komen recht uit het hart. Voor de uitvoerders zijn het vaak geen makkelijke partituren. Pa gebruikt graag moeilijke muzieklijnen met veel maatwisselingen. Maar voor de luisteraar is het volgens ons toch altijd herkenbare en genietbare muziek.”

Showorkest

Maar van componeren alleen kan je niet leven, dus vonden we Willy de voorbije decennia ook vooral op een podium. “Ik heb jaren met mijn showorkest Willy Christian getoerd. De naam bestaat uit mijn voornaam en die van mijn echtgenote. Dat begon eigenlijk als een blaaskapel maar ik bouwde die om tot een bigband. We hebben de helft van Europa afgereisd en vaak opgetreden op grote podia in Saint-Tropez of Biarritz. We speelden ook het voorprogramma van bijvoorbeeld Gilbert Bécaud, Claude François, Julien Clercq, Johnny Halliday, Mireille Mathieu of Annie Cordy.”

Dat zijn zonen Henk en Geert in zijn sporen ook van muziek hun levenswerk hebben gemaakt, maakt Willy vooral trots. Geert ging trompet en piano studeren, terwijl Henk koos voor de klarinet. Beiden gingen ook heel wat stappen verder, creëerden eigen ensembles en werden dirigent en docent.

Huiscomponist

Een aantal van de werken van Willy Soenen worden op 4 december tijdens het verjaardagsconcert in De Spil uitgevoerd door Claribel. “Het orkest heet voluit Claribel Clarinet Choir Guido Six naar de overleden dirigent en oprichter Guido Six. Hij was twintig jaar directeur van het Oostendse Conservatorium. Hij kwam in 2015 samen met zijn zoon Jef om het leven door een ongeval op de snelweg E40. Het klarinetensemble is gelukkig blijven bestaan en ik ben er een beetje de huiscomponist van. Henk en Geert zullen samen met Bert Six en Luc Note enkele composities dirigeren.”

“Op het podium brengen ook enkele speciale gasten hun muzikale verjaardagsgroet zoals Roeselarenaars Ignace Vanderschaeghen en Luc Coppé. Ook Mieke De Meyer, Ellen Vanneste, Brecht Degryse, Wim Van Landschoot en Lies Six zijn van de partij. De Roeselaarse schepen van Cultuur Mieke Van Brussel doet een opmerkelijke acte de présence met een cellosolo.

(BC/foto SB)