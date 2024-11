Compact Disk Dummies winnen tegen blackwave. in Red Bulll SoundClash, West-Vlaanderen boven met special guests ‘t Hof van Commerce en Brihang

Donderdagavond namen de Compact Disk Dummies het in muzikale strijd georganiseerd door Red Bull op tegen blackwave. In een uitverkochte Lotto Arena stonden twee podia tegenover elkaar opgesteld met aan ene zijde de twee broers Lennert en Janus Coorevits uit Desselgem, een deelgemeente van Waregem en aan de overkant het Antwerpse hiphopduo. In 5 rondes namen ze het tegen elkaar op met onder andere special guests Brihang, ‘t Hof van Commerce en Clouseau. Volgens het oorverdovende publiek en de onverbiddelijke decibelmeter gingen de Compact Disk Dummies met de overwinning van de Red Bull Sound Clash lopen.

Terwijl de West-Vlaamse basketballers het in het Sportpaleis opnamen tegen Litouwen was er ook in de Lotto Arena een bloedstollende match te zien, namelijk die tussen de bands blackwave. en Compact Disk Dummies. In een uitverkochte Lotto Arena namen ze het tegen elkaar op voor een Red Bull SoundClash. Aan beide zijden van de zaal werd een groot podium opgesteld en in het midden stond een klein podium, als het ware een kleine boksring.

Aan beide zijden van de zaal werd een groot podium opgesteld en in het midden stond een klein podium, als het ware een kleine boksring. © Red Bull Content Pool

Het concept is simpel: de bands nemen het tegen elkaar op in 5 rondes met verschillende opdrachten. Vier decibelmeters meten het applaus van het publiek en wie het hoogste aantal decibelmeters haalt, gaat met de winst lopen. Voor de gelegenheid werden Fien Germijns en Thibault Christiaensen, presentatoren van Studio Brussel gevraagd om als host de avond in goede banen te leiden. DJ Skyve van Studio Brussel verzorgde het voorprogramma en deelde mee de opdrachten uit.

Voor het zover was, kreeg het publiek de kans om samen met blackwave. en Compact Disk Dummies even op te warmen. De beide bands brachten twee liedjes uit hun repertoire. “Dit liedje is er eentje voor wie thuis zit en wenst dat ze nu hier stonden, want dit wordt de avond van jullie leven”, kondigt Lennert hun single ‘fomo’ aan. “Het wordt hard tegen hard, maar we zullen onze vuisten van liefde gebruiken”, beloofde hij aan Willem en Jean.

5 Rondes

Waarvan het publiek eerst dacht dat blackwave. in het voordeel zou zijn, omdat dit voor hen een thuismatch was in hartje Antwerpen bewezen de Compact Disk Dummies hen direct ongelijk. Tijdens de eerste ronde, waar ze het nummer ‘Firework’ van Katy Perry moesten coveren, haalde blackwave. het eerste punt binnen met hun eigen versie van ‘Firework’ en verrassend genoeg ook een stukje ‘Hot N Cold’. Dat Emma Bale blackwave. op het podium had vergezeld kon er niet tegenop. In de tweede ronde moesten beide bands het halfweg het liedje van elkaar overnemen en brachten ze in se een cover van elkaar, wat voor een verrassende combinatie zorgde. Deze keer kon blackwave. een punt aan hun kant van het scorebord zetten.

blackwave de opdracht aan de Compact Disk Dummies om een rustige versie te brengen van ‘The Reeling’. © Red Bull Content Pool

Bij de derde ronde konden de bands elk een speciale twist aan elkaar uitdelen. Zo gaven Compact Disk Dummies blackwave. de opdracht om hun nummer ‘Elusive’ te brengen onder begeleiding van een koor. En blackwave. op hun beurt vraagt de twee broers om een rustige versie te brengen van ‘The Reeling’. Voor Lennert blijkt het dé ideale kans om uit te pakken met enkele hoge noten begeleid door prachtige gitaarmuziek. Maar zelfs tijdens deze rustige versie lijkt het voor Lennert onmogelijk om stil te zitten. Uiteindelijk gaat ook in de derde ronde blackwave. met het punt lopen.

De vierde en laatste ronde voor de finale was er een die het feestje pas echt op gang bracht. DJ Skyve pikte er drie verschillende genres uit en het was aan de beide bands om drie nummers te brengen in disco, metal of gabberstijl. Een ideale ronde voor de West-Vlaamse broers zo blijkt. Want als muzikale kameleons kunnen ze zich perfect onderdompelen in andere genres. (Lees verder onder de foto)

Compact Disk Dummies brachten een stevige metalversie van ‘Girls Keep Drinking’. © Red Bull Content Pool

Voor hun metal optreden haalde blackwave. er Ruben Block bij, de frontman van Triggerfinger. Maar dat mocht niet baten. “Als dat jullie metalversie is, dan is die wel heel cute. Wij noemen dat geen metal, dit is wat het zou moeten zijn”, zegt Lennert. Waarna de broers de stevigste versie ooit inzetten van ‘Girls Keep Drinking’. Voor hun laatste nummer, een gabberversie van ‘Where We Go’ halen Lennert en Janus er een echt gabber bij uit Rotterdam. Het was duidelijk niet genoeg om op de barricades te staan, want net zoals we verwacht hadden, kan Lennert het niet laten om het publiek in te springen en mee te duiken in de moshpit. Met een verrassende gelijkstand van 2-2 gingen de Compact Disk Dummies en blackwave. de finale in.

Special guests

Voor de vijfde en laatste ronde, ‘The Wild Card’ brachten beide bands een speciale gast op het podium. “We weten dat blackwave. rappers zijn”, vertelt Lennert. “Maar als wij in West-Vlaanderen denken aan het woord ‘rappers’ dan denken we toch aan deze kerels.” Waarna ‘t Hof van Commerce het podium bestijgt om samen met de broers hun tophit ‘Kom Mor Ip’ te brengen. (Lees verder onder de foto)

‘t Hof van Commerce bestijgt het podium om samen met de broers hun tophit ‘Kom Mor Ip’ te brengen. © Red Bull Content Pool

Halfweg het optreden dook ook plots niemand minder dan Brihang op, waarna het dak van de Lotto Arena er helemaal af ging. Van op het podium in het midden pikte hij op het nummer in en bracht een kort stuk van zijn eigen hit ‘Oe ist?’. Daarop besloot Lennert dat het tijd werd op Brihang in het midden te vervoegen en liet hij zich al crowdsurfend naar het andere podium brengen, waar hij Brihang in de armen viel. (Lees verder onder de foto)

Halfweg het optreden dook ook plots niemand minder dan Brihang op om een stuk van zijn nummer ‘Oe ist?’ te brengen. © Red Bull Content Pool

Een op en top West-Vlaamse moment in hartje Antwerpen van onze prachtige muzikanten. Blackwave. brengen op hun beurt samen met de enige echte Koen Wauters een eigen versie van de hit ‘Anne’, die het publiek zeker wel kan smaken. (Lees verder onder de foto)

Overwinning

Na die spectaculaire bisnummers was het aan het publiek om te beslissen wie er met de boxing belt en een portie eeuwige roem terug naar huis mocht keren. Blackwave. haalde bij het laatste applaus een volume van ongeveer 108 decibel. Bij het applaus voor de Compact Disk Dummies liep het even mis en bleef de decibelmeter haperen. Na een tweede poging brak het publiek door met een overdovend applaust tot 120 decibel, waardoor de twee Desselgemse broers dus met de overwinning gaan lopen.

“We waren bang en zelfzeker tegelijk, want we voelden dat we de zaal moesten overtuigen”

“Dit was zalig. We hebben prachtige nieuwe vrienden gemaakt en mochten spelen voor dit mooie en sexy publiek”, zegt Lennert terwijl blackwave. hen vergezelt op het podium voor de nodige felicitaties. “Deze avond was één grote rollercoaster. We waren bang en zelfverzekerd tegelijk. We voelden ook echt dat we de zaal moesten overtuigen, want er stonden natuurlijk ook fans van blackwave. Maar het publiek ging uiteindelijk zo hard uit z’n bol, met dank ook aan ’t Hof van Commerce en Brihang. En dan was het genieten”, zegt Janus. Samen brachten de bands een daverend optreden van hun laatste single ‘Fire!’, die ze begin oktober samen uitbrachten. (Lees verder onder de foto)

Samen brachten de bands een daverend optreden van hun laatste single ‘Fire!’ © Red Bull Content Pool

De SoundClash toonde zich duidelijk als veel meer dan een concert. Het is een ideaal concept om artiesten uit te dagen om uit hun hokje te gaan en hun muzikale grenzen te verleggen. Ik kan slechts een ding hopen en dat is dat er zo snel mogelijk opnames van deze nummers online verschijnen, zodat ik die prachtige avond nog eens kan herbeleven.