Compact Center Ostensche Ploate viert 35ste verjaardag: “Dankzij aanbod en service”

In de schaduw van het befaamde zeilschip Mercator pronkt nog een iconisch stukje lokale geschiedenis: Compact Center Ostensche Ploate. De cd- en vinylspeciaalzaak in de Vindictivelaan bestaat maar liefst 35 jaar. “Zelfs de sluitingsdag staat in het teken van muziek”, luidt het. Zaakvoerders Yves Deckmyn (62) en Ingrid Sanctorum (64) vieren dat met een knap optreden op 21 juni in de winkel zelf.

Knalgele letters en de herkenbare vis met koptelefoon als logo: de etalage vlak naast het Onze-Lieve-Vrouwecollege kun je moeilijk mislopen. Al sinds 1988 verkopen Yves en Ingrid hier de nieuwste releases en klassiekers van zowat alle genres. Tussen 1988 en 1999 werden zelfs cd’s verhuurd. “Dat is ook de sleutel van het succes: ons aanbod. Van rock tot pop, over metal, blues en jazz, tot film- en wereldmuziek. (lacht) Op een dag vind je de job van je leven. En plots vier je de 35ste verjaardag van je winkel”, zegt Yves, die daarvoor als leerkracht actief was.

Winkelketens

Compact Center Ostensche Ploate zag heel wat winkelketens komen en gaan. HMV Megastore, Extrazone, Billboard en Free Record Shop: allemaal moesten ze de deuren sluiten. Maar niet in de Vindictivelaan 10. Zelfs nu, met online muziekplatformen en tal van digitale diensten, houdt de winkel meer dan stand.

“Inderdaad, de concurrentie is altijd stevig geweest. Toen de compact disc in de jaren tachtig in opmars was, werd vinyl al snel ten dode opgeschreven. En toen mp3 en online luisteren een doorbraak kende, was het zogezegd over & out voor de cd. Allemaal onterecht. Want kijk: elke maand zijn er tientallen leuke, vernieuwende en verrassende uitgaven, van bekende en nieuwe groepen en artiesten. Vinyl kent al langer een heropleving – kijk maar naar het grote succes van de internationale Record Store Day – en ook de cd blijft goed verkopen. Ook jongeren vinden de weg naar onze winkel. Sommigen zijn stiekem jaloers op de collectie van hun ouders en bouwen aan een eigen platenverzameling. Zo leren verschillende generaties ook via elkaar nieuwe muziek kennen.”

Ouderwets snuisteren

In Compact Center Ostensche Ploate snuister je nog op een lekker ouderwetse manier door het aanbod: houten bakken en rekken vol cd’s en lp’s. Tegelijk speelt Yves op de achtergrond zijn favoriete muziek – meestal een flinke streep blues of americana. Het is net die sfeer waarvoor klanten komen.

“Toen de cd kwam, was vinyl dood. En toen online kwam, was de cd dood. Mooi niet, dus”

Dat blijkt ook uit de online recensies: 4,7 op 5 na 197 reviews, alstublieft. ‘Mooie collectie vinyl en een eigenaar die je vol passie nieuwe muziek leert kennen’, ‘uren wegdromen met alle genres muziek en vriendelijke bediening’, ‘het maakt me gelukkig dat dit soort winkels nog bestaan’ of ‘uitbater die zijn vak kent’ zijn maar enkele van de uitsluitend positieve woorden van vaste lokale én internationale klanten. Het doet de uitbaters glunderen.

Persoonlijke service

“Het is de persoonlijke service die ons onderscheidt van online shopping. Wie hier binnenstapt, willen we op weg helpen met enkele muziektips. We kennen onze vaste klanten maar al te goed en die mensen zijn oprecht blij dat we hen enkele nieuwigheden kunnen aanprijzen die aansluiten bij hun smaak. Ook ons sluitingsuur – om 19.30 uur – is een kwestie van service: zo kunnen pendelaars of andere mensen na hun drukke dag nog bij ons terecht.”

“Maar ons vak stopt niet wanneer we ’s avonds naar huis gaan. Continu houden we zowel online als in de geschreven pers de releases in de gaten om een inschatting te maken welke muziek de klant wel of niet wil horen. Daar steken vele uren voorbereiding in. Op maandag, onze vaste sluitingsdag, maken we dan alle bestellingen op. (knipoogt) Dus ook al zijn we dan gesloten, toch zijn we met ons vak en de klanten bezig.”

De winkel geniet veel aanzien bij de artiesten. Zo kwamen recentelijk onder meer Zwangere Guy, Augustijn, Pieter-Jan De Smet en Geert ‘Chesko’ Vandekerkhof (Der Klinke) hun platen in de rekken leggen. En lokale en/of beginnende bands mogen altijd hun werk presenteren.

Feestje

Om de 35ste verjaardag extra in de kijker te zetten, treedt de New Yorkse singer-songwriter Brian Dunne in de winkel op. “Ik zag hem in De Zwerver, als lid van Fantastic Cat. Die groep heeft streekgenoot Philip Chebbour van Tres Hombres als tourmanager en zo was de link snel gelegd. Dunne, die al vijf albums uitbracht, brak in Nederland door dankzij Danny Vera en is bij onze noorderburen op tournee. Die onderbreekt hij om hier op te treden – uniek.”

Rest de vraag: hoelang zullen Yves en Ingrid nog achter de toonbank staan? “Mochten we Paolo Nutini – de beste zanger van ’t moment kunnen strikken voor onze veertigste verjaardag, zitten we nog enkele jaren goed”, knipoogt het koppel. “We gaan nog even door.”