Compact Center Ostensche Ploate doet al 14de keer mee aan Record Store Day“Dat unieke stuk: dáár draait het om”

Record Store Day is de jaarlijkse internationale viering van de onafhankelijke platenhandelaar. Op zaterdag 22 en zondag 23 april zwiert de enige platenzaak in onze regio, het Compact Center Ostensche Ploate in de Vindictivelaan, uitzonderlijk vroeg en doorlopend de deuren open.

De eerste editie in 2008 was vrij kleinschalig, maar het jaar erop ontplofte het evenement wereldwijd, mede dankzij de steun van gelauwerde artiesten als Metallica, REM, Tom Waits, Black Sabbath en Foo Fighters. In de Verenigde Staten alleen al doen liefst 700 platenhandelaars mee, plus nog een paar honderd in de rest van de wereld.

Aan de West- en Middenkust tekent een oude rot als enige present: Compact Center Ostensche Ploate, in de Vindictivelaan 10 in Oostende.

“Wij doen al voor de veertiende keer mee”, zegt zaakvoerder Yves Deckmyn. “Het evenement heeft als doel de onafhankelijke cd- en vinylverkoper in de kijker te zetten, en ik geloof sterk in het concept. Op Record Store Day brengen tal van bands van vroeger en nu onuitgegeven werk op de markt. Om je een idee te geven: tijdens de eerste editie ging het over een veertigtal releases, nu over drie- tot vierhonderd. Pas op, het zijn er op een bepaald moment zelfs nóg meer geweest, maar de organisatoren hebben ingezien dat kwaliteit boven kwantiteit gaat.”

Record Store Day schiet volgens Yves het doel niet voorbij.

“Ik krijg veel meer klanten over de vloer, waaronder heel wat nieuwe gezichten. Sommigen zijn zelfs nooit eerder een platenzaak tout court binnengestapt. Het snuisteren in de bakken, het bewonderen van knappe hoesontwerpen en – vooral – dat unieke muziekstuk op de kop tikken: dáár draait het om. Het aanbod is zeer gevarieerd: Taylor Swift, Pearl Jam, Stevie Nicks, een straffe dubbele live-elpee van The Cure, MTV Unplugged-releases van Soul Asylum en Bastille, een heruitgave van het debuut van London Grammar, een opvallende maxisingle van Albatross van Fleetwood Mac, tal van hardrockplaten (Mötley Crüe, Black Sabbath), wereldmuziek (Cesária Évoria, Ali Farka Touré), jazz (Chet Baker, Miles Davis, Bill Evans) en new wave (Siouxsie and the Banshees, The Sisters of Mercy, The Virgin Prunes).”

Doorlopend van 8.30 tot 19.30 uur op zaterdag 22 april, en van 10 tot 18 uur op zondag 23 april.

Info: recordstoreday.com.