Comeback van Bloedend Hart

Dit najaar treden Frank Verdu en Joost Denuwelaere opnieuw op als Bloedend Hart. “Dan zijn we eindelijk af van de vele vragen van de fans”, lacht het duo. “Of dit het begin wordt van een tweede carrière laten we in het midden. Misschien is het publiek ons na drie maanden opnieuw beu gehoord.”

Bloedend Hart trad de voorbije jaren uitzonderlijk eens op, maar van een comeback was er nooit sprake. “Tot ik de vraag van de fans doorstuurde naar onze manager”, vertelt Frank Verdru. “Die reageerde positief. ‘Als Mick Jagger nog muziek kan maken dan jullie zeker ook’, zei hij.”

Het nieuws van de comeback is pas bekend of de boekingen voor de optredens lopen vlot binnen. Het duo werkt ondertussen aan nieuwe nummers. “Samen met onze hits brengen we van half september tot half december een avondvullend programma. De bekende Bloedend Hart-ingrediënten zullen daarbij niet ontbreken. Klassiekers worden afgewisseld met nieuw werk. “De klungelende mens wordt weer opgevoerd. Soms zal hij je doen lachen, een andere keer laat hij je misschien een traan wegpinken.”

Gilbert en Marie-Rose

En ‘Overspel’, dé meezinger uit het repertoire van Bloedend Hart, mag uiteraard ook niet ontbreken. “Vele jaren later worden in de Westhoek nog steeds heel wat fuiven afgesloten met dit nummer, het pakkende liefdesverhaal van Gilbert en Marie-Rose.” Het verhaal van Bloedend Hart startte tijdens de kermis op de Rodeberg. “Toen was dat onder de naam Trio Verdru. De organisatie had mij gevraagd om wat piano te spelen”, vertelt Frank. “Ik heb er meteen twee vrienden bijgenomen. Omdat onze liedjes over de liefde gingen en daar wel eens een gebroken hart valt, werd Bloedend Hart onze groepsnaam waarmee we succes haalden op festivals zoals Leffingeleuren, De Gentse Feesten, Labadoux of Dranouter Festival.” Tijdens de nieuwe toer wordt Bloedend Hart begeleid door Mattie Archie als gitarist en pianist Dieter Cailliau.

Op 27 september staat Bloedend Hart in zaal Utendoale in Westouter om 20 uur. Er is een early bird-actie tot en met 31 maart aan 15 euro, vanaf 1 april kost een ticket 18 euro. (MDN)

Info: info@kras.be en 0475 81 98 96