Collega’s brengen hommage aan Albert Hennebel: “Albert Hennebel was een zeer geliefd accordeonist”

Op 17 september is het precies tien jaar geleden dat de bekende accordeonist Albert Hennebel is overleden. Zijn fans, familie en collega’s laten dat niet ongemerkt voorbijgaan en organiseren op zaterdag 16 september in De Levaard in Haringe een hommage aan Albert. Om middernacht zullen acht bevriende accordeonisten het beste van zijn repertoire spelen als ultiem eerbetoon.

Albert Hennebel speelde ruim zeventig jaar accordeon. Hij bracht 34 lp’s, 27 singles en 17 cd’s uit onder eigen naam. Daarnaast componeerde hij voor 20 verschillende singles van diverse artiesten de muziek, goed voor een kleine 700 composities. Op dinsdag 17 september 2013 overleed hij op 77-jarige leeftijd aan kanker. Tien jaar na zijn overlijden brengen diverse collega’s uit de muziekwereld een hommage aan Albert. Allemaal hebben ze een bijzondere band met de succesvolle accordeonist.

Nauwe band

“Orinda is de kleindochter van Albert Hennebel en speelt bovendien op de laatste accordeon van hem”, vertelt Benny Hennebel, een van de vier kinderen van Albert. “Regis Vitse was een leerling van hem en bracht een cd uit met als titel ‘Regis Vitse joue Albert Hennebel’. Sylviane Mercier componeerde vele nummers samen met Albert en trad heel vaak op in duo met hem. Fred Bourlard en Anthony Basilico hadden een heel nauwe band met hem en deelden vaak het podium tijdens optredens in Wallonië en Noord-Frankrijk. Yves Leynaert en Albert waren heel goed bevriend, vier handen op een buik in de accordeonwereld. Seppe Vande Walle was de accordeonist die het laatst heeft gespeeld voor hem. Hij kwam optreden in de palliatieve zorg van het Jan Yperman Ziekenhuis enkele dagen voor zijn dood. De eerste single ‘Ik ben nog jong’ die Paul Bruna uitbracht, werd geschreven door Albert Hennebel. Mieke D en Trees zijn verre familie van hem. Mieke trad op tijdens zijn uitvaart in de kerk.”

Apotheose

De apotheose van de hommage vindt plaats om middernacht. “Dan is het 17 september, de datum waarop hij overleed tien jaar geleden. Dan brengen de acht accordeonisten samen enkele van de bekendste nummers die gecomponeerd werden door Albert Hennebel, zoals Linda, Bouquet de Musette… In de zaal zal ook een film afgespeeld worden met het levensverhaal en de muziek van Albert Hennebel”, vervolgt Benny.

“We willen op die manier Albert nog eens in de bloemen zetten, maar vooral zijn fans, zijn publiek, plezieren. Hij was een zeer geliefd accordeonist en zijn hele leven had hij opgedragen om te spelen voor zijn publiek. Zijn muziek wordt nu nog heel veel gedraaid bij diverse radiozenders wereldwijd. Heel vaak is hij nog te zien in het Franse tv-programma ‘Sur un air d’Accordéon’. Vijfmaal trok hij op tournee in de Verenigde Staten.”

Een deel van de opbrengst van de hommage gaat naar Pinker. “Dat is een scholengroep waar jongeren met een beperking alle kansen krijgen. De jongeren krijgen ook muzieklessen en de school heeft nood aan instrumenten, partituren, muziekboeken… Wij willen langs deze weg ons steentje bijdragen”, besluit Benny Hennebel.