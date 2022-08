Coldplay schittert in Koning Boudewijnstadion dankzij West-Vlaamse videospheres: “We willen op een duurzame manier een zo hoog mogelijk entertainmentgehalte creëren”

De viervoudige passage van Coldplay in het Koning Boudewijnstadion is er eentje met een stevige scheut West-Vlaamse expertise. Het Oostendse PRG Projects levert vier gigantische opblaasbare én ecologische videospheres, dé blikvanger van de tournee. “Ons doel? Op een zo milieuvriendelijke manier een zo hoog mogelijk entertainmentgehalte creëren.”

PRG Projects maakt deel uit van de multinational Production Resource Group (PRG), wereldleider in evenemententechnologie. Concerten, musicals, beurzen, festivals… PRG voorziet ze allemaal van klank, licht, video en decor.

Sinds enkele jaren wil het dat op zo’n ecologisch mogelijke manier doen en daarom werd de Oostendse vestiging omgevormd tot The Green House. Van daaruit werken managing director Frederic Opsomer en ontwikkelingsverantwoordelijke Marc Fichefet met hun 18-koppig team voortdurend aan innovatieve videotoepassingen en bouwden ze wereldwijd een ijzersterke reputatie op.

Van U2 tot Beyoncé

“De fil rouge doorheen onze carrière is U2”, leggen ze uit. “In 1993 mochten we aan hun Zoo TV-tournee meewerken, sindsdien is de trein niet meer gestopt en hebben we de ambitie om steeds efficiënter en ecologischer te werken.”

“Om je een idee te geven: voor de Zoo TV-tour hadden we negen vrachtwagens nodig om een scherm van 100 vierkante meter te transporteren. Drie jaar later, toen we een 700 vierkante meter groot led-scherm gebruikten tijdens de PopMart-tour van U2, kregen we die in amper twee trucks. Milieuvriendelijk én kostenefficiënt.”

De voorbije dertig jaar maakten de grootste sterren gebruik van de Oostendse toptechnologie: The Rolling Stones, Metallica, David Bowie, Beyoncé… “Maar ook dichter bij huis vinden ze ons. Zo werken we ook voor Stromae.”

“Veel respect voor Coldplay en hun entourage. Hun toewijding aan duurzaamheid maakt het uiteindelijk allemaal mogelijk”

De komende dagen volgt een nieuwe kers op de al rijkgevulde taart: Coldplay. De band die eind 2019 bekend maakte enkel nog op een ecologisch verantwoorde manier op tour te willen trekken.

“De eerste contacten dateren al van januari 2020, maar toen kwam corona. In maart van dit jaar, toen Coldplay hun Music of Spheres-tour op gang schoot in Costa Rica, konden onze nieuwe pareltjes eindelijk bewonderd worden.”

En dat mag je letterlijk nemen, want PRG Projects ontwikkelde én produceerde vier gigantische opblaasbare videospheres. “Die kunnen samen in één vrachtwagen getransporteerd worden en zijn in amper vijftien minuten volledig opgesteld. Daarnaast leveren we ook een ultradun en en met op maat gemaakte vormen videoscherm.”

Win-win-win

Frederic en Marc hanteren voor alle innovatieve ontwikkelingen het RGB-principe, zeggen ze. “Rood staat voor passie. De ervaring moet voor de toeschouwer top zijn. Groen is synoniem voor ecologie, we willen immers zo duurzaam mogelijk werken. Blauw zien wij dan weer als kostenefficiëntie.”

“We willen dat onze producten topkwaliteit zijn, op een ecologische manier tot stand zijn gekomen én voor onze klanten financieel interessant zijn. Een win-win-win, dus. Ons doel is om producten te maken die je zo vlot mogelijk kan opstellen, afbreken én vervoeren, ongeacht het transportmiddel.”

Het team van PRG Projects in 2019. © Davy Coghe

De toekomst van de eventsector kleurt groen, klinkt het. “Climate awareness is overal, ook in onze branche. Wij zullen blijven innoveren en naar CO-neutrale toepassingen op zoek gaan.”

“We hebben daarvoor een pak gepassioneerde mensen in huis, maar zijn altijd op zoek naar jong talent om onze ploeg te versterken. Vanuit het kleine West-Vlaanderen slaan we de handen in elkaar met internationale toppers om zoveel mogelijk mensen op een zo duurzaam mogelijke manier van topentertainment te laten genieten.”

Te beginnen met Coldplay, die Frederic en Marc in Brussel twee keer gaan bekijken. “We zullen uiteraard onze videospheres in volle actie bewonderen, maar wat Chris Martin en co” zullen serveren, zal eveneens top zijn.”

“We zijn trots om ons steentje te mogen bijdragen. Veel respect voor Coldplay en hun entourage. Hun toewijding aan duurzaamheid maakt het uiteindelijk allemaal mogelijk.”