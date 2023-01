Clash tussen Bruggelingen in De Nieuwe Lichting van StuBru

Radiozender StuBru maakte vanmorgen de negen finalisten bekend van De Nieuwe Lichting.

Het wordt een spannende week voor de negen groepen/muzikanten die vanmorgen bekend werden gemaakt als finalisten voor De Nieuwe Lichting 2023.

De jaarlijkse muziekwedstrijd is immers niet min: onder meer Brihang, Equal Idiots, Tamino, Portland, Mooneye en The Haunted Youth zetten zichzelf zo op de kaart. De muziekredactie van StuBru bekeek de 849 inzendingen, samen met een professionele jury met onder meer Thibault Christiaensen (Equal Idiots), Noonah Eze (Black Mamba), Jeroen De Pessemier (The Subs), en Michael Ilegems (Knack Focus). De winnaars, steevast drie bands, winnen airplay op Studio Brussel, prijken op de cover van Knack Focus, nemen een sessie op en volgen workshops tijdens een De Nieuwe Lichting Bootcamp in Daft Studio en krijgen professionele begeleiding bij De Casino en VI.BE om zich verder te ontwikkelen als artiest.

Aan fun geen gebrek bij Barno & co. © StuBru

In het lijstje zitten dit jaar twéé Bruggelingen. Allereerst is er Barno Koevoet & De Duimspijkers met het nummer ‘Fat Scum’. Barno en zijn punaises zou je zo een MIA voor Lolligste Bandnaam geven, maar de West-Vlamingen geven wel wat ze beloven: punk die aankomt als een stuk metaal op je voorhoofd en ongenadig in de dansbenen prikt, met één voet op het gas- en de andere aan het distortionpedaal gekleefd, zo omschrijven ze het bij StuBru. Hun teksten zijn één woordspel, hun boodschap daarom niet minder helder: “Fat scum / run back to your mom”.

Spacebabymadcha is eveneens van de partij. © StuBru

Nog een Bruggeling in het lijstje met Spacebabymadcha en het nummer ‘On me’. Volgens StuBru staat Spacbabymadcha voor een pulserende hiphopsound en positieve teksten, ver weg van regels en vakjes. Die zingt hoe die het mooie aan het leven ziet en dat keihard wil vastpakken. Het leverde hen al een residentie in de Trix en shows in Londen en Amsterdam op. In hiphopland België heeft SBM een plekje gevonden waarvan niemand wist dat het nog open lag en waar je na ‘On me’ van denkt: bouw maar vol.

Isaac is afkomstig van Adegem, net over de grens met West-Vlaanderen. © StuBru

En als we ook even over de grens kijken, meerbepaald Adegem, vinden we daar Isaac Roux met het nummer ‘White Rose’. Wie luistert heeft meteen door waarom The Haunted Youth en Portland hen als voorprogramma vroegen. Ook frontman Louis De Roo schrijft persoonlijke liedjes waarin de pijn verdomd schoon kan zijn, verpakt in gitaren die op het juiste moment groots worden. Zijn songs zijn marshmallows voor de oren: zacht, zoet en op zijn best bij een knisperend kampvuur.

De overige finalisten zijn: Anna Maehl, Jack Vamp & The Castle of Creep, LeBlanc, Mayorga, Noonzy en Oriana Ikomo.

Finale

Luisteraars hebben vanaf nu een week lang de tijd om voor hun drie favorieten te stemmen via www.stubru.be. Wie uiteindelijk De Nieuwe Lichting 2023 wordt, maken Eva De Roo en Rik De Bruycker op maandag 30 januari tussen 16 uur en 18 uur bekend. Dan zenden ze uit vanuit De Casino in Sint-Niklaas, de gaststad waar Studio Brussel tijdens de Week van de Belgische muziek radio maakt.