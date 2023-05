Cirque Magique slaat deze zomer handen in elkaar met Thé Dansant, Kozzmozz en Cherry Moon voor magisch festival

Cirque Magique, het festival dat al enkele jaren plaats vindt aan het Kasteel Van Bossuit in Avelgem werkt deze zomer samen met verschillende andere muziekorganisaties. “Door samen artiesten te zoeken, hebben we een breed muzikaal aanbod voor onze bezoekers”, vertelt organisator Tijs Vandenbroucke. Vrijdag 11 augustus gaan ze aan de slag met Cherry Moon. Zaterdag 12 augustus neemt Club Vaag het tweede podium voor zijn rekening. En de laatste dag palmt Kozzmozz uit Gent de mainstage in en krijgen ze versterking van Thé Dansant.

Dit jaar pakt de organisatie van Cirque Magique het anders aan voor hun jaarlijkse festival midden augustus. “De prachtige locatie tussen het groen bij het kasteel van Bossuit in Avelgem en het thema ‘Circus’ blijven hetzelfde. Maar dit jaar werken we samen met verschillende organisatie. Vroeger deden we alles zelf, maar door nu met anderen samen te werken kan je op muzikaal vlak van alles wat proeven en is er een interessante afwisseling”, legt organisator Tijs Vandenbroucke uit.

Breed muzikaal aanbod

“We stellen samen met de organisaties dan een line up op en gaan dan elk aan de slag voor de promotie en nodige aankleding. Vrijdag werken we samen met het meer retro concept Cherry Moon. Vorige week hadden zij nog een volledig uitverkocht feest in Lokeren. Zaterdag nemen we de mainstage voor onze rekening, maar Club Vaag uit Antwerpen zal met hun concept ‘Hard, harder, hardst’ losgaan op het tweede podium.”

“Door met andere organisaties samen te werken kunnen heel wat nieuwe mensen ons leren kennen”

“Zondag palmt het gekende Kozzmozz uit Gent de mainstage in en wordt de organisatie Thé Dansant losgelaten op het tweede podium”, gaat Tijs verder. “Zij organiseren al 13 jaar lang dansfeesten op zondagnamiddag op een exclusieve locatie in een volledig thema. Mensen zullen dus uitgedost in het thema Circus komen feesten. Door met elkaar samen te werken, kunnen we ook heel wat nieuwe mensen aantrekken. In de volgende weken maken we de volledige line up verder bekend.”