‘Christoff zingt Tura’ in Brugs Concertgebouw op vrijdag 10 november

Op vrijdag 10 november om 20 uur realiseert de Vlaamse zanger Christoff een lang gekoesterde droom in het Concertgebouw in Brugge. Met de zegen van Will pakt hij uit met het project Christoff zingt Tura.

Op uitnodiging van concertevents.be brengt hij een passend eerbetoon aan het rijkgevulde oeuvre van de Keizer van het Vlaamse lied. Van Tura’s bekendste hits tot voor velen nog verborgen pareltjes, Christoff brengt ze met het diepste respect voor zijn grote voorbeeld, inspiratiebron en goede vriend Will Tura, begeleid door een liveband. Een hommage van de leerling aan de meester die vorige lente zelf na meer dan zestig jaar op scène stopte met optredens en lijdt aan de ziekte van Alzheimer.