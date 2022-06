Chris Reilhof uit Ingelmunster heeft nieuwe single uit

Eén week geleden bracht Chris Reilhof zijn nieuwe single ‘Zweef Met Mij’ uit, die hij voorstelde in zijn zaak De Wante in de Gentstraat 238. Tijdens de komende zomermaanden organiseert hij daar ook muzikale events.

Chris is afkomstig uit Tielt, waar hij het levenslicht zag op 12 juni 1969. Op zestienjarige leeftijd zette hij zijn eerste muzikale stappen bij het zangkoor in Meulebeke. In 1988 nam hij deel aan het bekende Nederlandse tv-programma De Soundmixshow van Henny Huisman dat ook in ons land te zien was. Er was op Radio 2 ooit een lied van Chris te horen wat resulteerde in een samenwerking met producer Christophe Wybouw van Onadisc. Met de single ‘Ik voel me zo goed’ behaalde Chris meteen een plaats in Tien om te Zien en op RTL 4. Chris was ook al muzikaal te bewonderen in programma’s van internationale allure, met artiesten zoals The Gibson Brothers, Kool and the Gang, Peter Koelewijn, Gerard Joling, Koos Alberts… In 2021 – in volle coronatijd – leerde hij de Nederlandse zanger Henk Damen kennen.

Liefdesliedje

In september 2021 bracht Chris Door Jou uit, een nummer van Henk Damen waarmee. “Ik voel mij goed bij Henk Damen en bij de liedjes die hij mij voorstelt. Deze nieuwe song Zweef Met Mij is een Duits nummer. Momenteel scoort Henk met zijn liedjes in Duitsland. Op die manier ontdekt hij ook liedjes die bij mij passen”, zegt Chris, die hoopt dat hij met Zweef Met Mij een stevige hit te pakken heeft. “Zweef met mij over de wolken van de liefde’ is een liefdesliedje. Wanneer deze single voor mij geslaagd is? Als de song even succesvol is als ‘Door Jou’. Dit nummer was zelfs hot in Nederland en werd vaak gedraaid bij TV Oranje. Ik wil dit succes evenaren.”

Chris heeft drukke maanden voor de boeg. Op zondag 24 juli is er in openlucht – toch bij droog weer – De Wante Zomert, met talrijke optredens. Op zaterdag 26 augustus organiseert Chris het Mid-Summerfestival op de grote parking van De Wante, met talrijke artiesten.

Op 8 november houdt hij er zijn fanbal. Tussenin rijdt hij van de ene kant van het land naar de andere kant om optredens te verzorgen en om promo te voeren voor zijn nieuwe single.

De single ‘Zweef Met Mij’ is te downloaden via alle grote streamingplatforms.