Chorus treedt na drie jaar nog eens op in Het Perron: “100 man op het podium”

Met ‘When The light comes’ staat Chorus onder leiding van dirigent Tine Devoghel op zaterdag 21 en zondag 22 mei weer in Het Perron. Naast het nieuw jeugdkoor, dat voor het eerst samen op de planken staat met het volwassenkoor, zijn ook het Chorus orkest en een instrumentaal combo weer van de partij, verfijnd met het strijkensemble Westhoek Consort van Nico Logghe. Professioneel danser-choreograaf Tommy Gryson maakt het showaspect van dit concert compleet.

Chorus is een vierstemmig, gemengd koor met een begeleidingsorkest bestaande uit dwarsfluiten, klarinetten, trompet, orgel, bas en slagwerk. Het Iepers koor bestaat sinds 1969 en geeft om de twee jaar een concert in Het Perron. Bezielers van dat concert zijn koorlid Lut Dewulf en dirigente Tine Devoghel. “Het is eigenlijk meer dan een concert”, verbetert Tine Devoghel. “Het is een totaalbeleving van koor en orkesten versterkt met dans.”

“Een het is drie jaar geleden dat we het nog konden organiseren”, pikt Lut Dewulf in. “Ons laatste ‘Gold’ was in 2019 ter gelegenheid van ons vijftigjarig jubileum. ‘When the light comes’ was voorzien voor 2021. De zaal was gehuurd en de plannen zaten in ons hoofd, maar toen kwam corona en werd alles uitgesteld. In dat extra jaar ontstonden nieuwe ideeën en werd het programma aangepast en verfijnd.”

Toepasselijk nummer

Zoals veel verenigingen lag ook Chorus noodgedwongen een hele tijd stil. “Dat duurde langer dan we dachten. We zijn dan alternatieven beginnen zoeken. We zorgden dat er filmpjes en opnames beschikbaar waren voor de leden om gezamenlijk online stukken aan te leren. Het nummer ‘I’m still standing’ van Elton John, een heel toepasselijk nummer dat eigenlijk door corona aan het programma is toegevoegd, werd zo aangeleerd. Online hebben we veel kunnen aanleren, maar voor de verfijning moesten we wachten op fysieke repetities.”

Het is een totaalbeleving van koor en orkesten versterkt met dans

“Enkele maanden voor die moeilijke periode, in oktober 2019, waren we net gestart met een jeugdkoor”, pikt Tine in. “We hebben er alles aan gedaan om de groep bijeen te houden. We organiseerden wandelingen voor de leden, repetities in open lucht of met kleinere groepjes, we hielden een afhaal spaghettiverkoop en we hebben gezongen met mondmaskers in grote ruimtes tot we weer normaal konden repeteren. De titel van ons concert ‘When the light comes’ werd heel toepasselijk. Het concept stond al op poten na ons vorig concert: iets rond de zon en de maan, waarbij het licht de duisternis doorbreekt. Maar door corona werd dat heel actueel.”

Het zal de eerste keer zijn dat de 28 leden van het jeugdkoor samen op een podium staan met de 66 leden van het volwassenkoor en de 6 leden van het orkest. “Chorus staat dus met 100 man op het podium, muzikaal verfijnd door de 18 mensen van het strijkensemble van Westhoek Consort onder leiding van Nico Logghe en een combo van vier mensen. Er komen tijdens het anderhalf uur durende concert verschillende genres aan bod: klassiek, film, musical tot pop en rock, zeg maar van Dvorak tot Coldplay. Ook professionele sopraan Lies Verholle zingt weer en ook verschillende koorleden zingen solo. Het geheel wordt versterkt door danser-choreograaf Tommy Gryson, die nog eens zelf danst in Ieper. Na iedere voorstelling kan er nagepraat worden in de bar.” (FB)

‘When the light comes’ op zaterdag 21 mei om 20.15 uur en op zondag 22 mei om 15 uur en 18 uur in CC Het Perron in Ieper. Tickets voor volwassenen kosten 20 euro, kinderen jonger dan twaalf jaar betalen 12 euro. Bestellen kan via ticketwinkel.be of via Bercht Vangheluwe op 0487 484 251.