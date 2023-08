Chillow chillt er op los in nieuwe single

Na een rits andere nummers, waaronder Dichter lanceert Chilo ‘Chillow’ Derieuw nu alweer een nieuwe single uit zijn debuutplaat. In Luszak beschrijft de Kuurnenaar het gevoel waarbij je je zo leeg lik de frigo bent.

Hoewel zijn artiestennaam anders doet vermoeden, is lui zijn geen vaste gewoonte van Chilo Derieuw. Of bij uitbreiding de hele familie, want onlangs raakte bekend dat zus Oshin als eerste Belgische boksster ooit een ticket te pakken kreeg voor de Olympische Spelen.

Soloplaat

Chilo zelf bleef de jongste maanden ook allerminst stil zitten. Samen met DJ Grazzhoppa bracht hij immers het hiphopalbum Moving Targets uit en als producer werkte hij mee aan het project Klaar van soulzangeres Emee.

Nu lanceert hij opnieuw een single van zijn jazzy soloplaat Pauze, die hij vorig jaar uitbracht. In Luszak beschrijft hij het gevoel van de makkelijke keuze, die het minst energie vergt: Kzoe kun goan eten – kzoe kunn uit gaan – Mo kbluvve thuis.

Te lui voor videoclip

Voor een bijhorende videoclip was hij naar eigen zeggen te lui, dus trommelde hij daarvoor vrienden en familie op. Onder wie – jawel – zus Oshin.

Bij de single hoort trouwens ook een apart coverbeeld. Daarvoor ging hij dan weer aankloppen bij kunstschilderes Julie Vercruysse uit Izegem.

