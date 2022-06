Chesko speelt thuismatch in ’t Bosje in Oostende

Geert Vandekerkhof (52) – beter bekend onder de naam ‘Chesko’ – prijkt samen met zijn newwaveband Der Klinke op de affiche van Sinner’s Day naast namen zoals Echo & the Bunnymen, The Stranglers en PIL. Het festival vindt plaats van 24 tot 26 juni op ’t Keuneplein in ’t Bosje, een locatie waar Chesko als kind al goeie herinneringen aan overhield.

Geert stond als negenjarige al aan de draaitafel en was toen een echte discofreak. Als zestienjarige wou hij zoals iedereen wel een feestje en daarom bouwde hij het tuinhuis om tot een leuke ontmoetingsplaats voor zijn vrienden van onder meer de KSA, waar hij leider was. Ze gaven die locatie een passende naam, De Klinke, verwijzend naar het feit dat je niet hoefde te bellen om binnen te raken maar enkel de klink moest omdraaien. Hij kreeg een klassieke scholing en leerde piano spelen. Die muziekmicrobe kreeg hij mee van zijn moeder, die regelmatig pianoconcerten gaf in het Kursaal. Hij houdt van de melancholie van een List of een Chopin.

Tuinhuis

Heimwee naar De Klinke leidde uiteindelijk tot de band Der Klinke. “In 2007 is mijn pa overleden en was ik alleen na een spaak gelopen huwelijk. Ik keerde uiteindelijk terug naar mijn ouderlijke woonst om mantelzorger te worden van mijn mama. Het tuinhuis van vroeger lag er wat verwilderd bij. Ik liet het restaureren en het doet opnieuw dienst als een soort café waar ik met vroegere en nieuwe vrienden samenkom om over muziek te praten, te luisteren en er zelf te componeren. Mijn studio heb ik op de bovenste verdieping ingericht. In 2009 is hieruit Der Klinke gegroeid. De huidige bezetting bestaat uit de in Oostende geboren Sarah Parmentier die aan de toetsen staat, gitarist Marco Varotta, Sam Claeys (die ook bij Red Zebra speelt, red.) en ikzelf als zanger en muziek- en tekstschrijver”, vertelt Chesko.

Onder Vuur

“We zijn heel blij dat we dit weekend in onze eigen stad kunnen spelen. We staan op de affiche van zaterdag 25 juni tussen 13.20 en 14 uur en brengen onze beste nummers, die verzameld staan op het album ‘Decade’. Een echt favoriet nummer hieruit kiezen is voor mij heel moeilijk, maar als je aandringt, dan gaat mijn voorkeur uit naar ‘Still Alone’. Zelf kijk ik uit naar de Amerikaanse industrial rockband Stabbing Westward. Ik zal niet het volledige festival kunnen bijwonen, want ik acteer ook in de populaire televisieserie ‘Onder Vuur’, die zijn tweede seizoen ingaat.”

Chesko op de foto met zijn pa op het ‘Keunepling’ in het Maria Hendrikapark – ’t Bosje. © GF

Wanneer we Chesko treffen, komt hij net terug van een optreden in Freiburg nabij Zwitserland met de Britse band Bollock Brothers, die punk- en newwavemuziek brengt. “Daar ben ik de vaste toetsenman. In de moeilijke coronaperiode is daarnaast de groep ‘Pesch’ ontstaan, een samentrekking van de eerste letters van onze namen (Peter Slabbynck, Sam Claeys en Chesko, red.). We brengen muziek met een puur elektronische basis, een beetje in het genre van The Human League. Ik lever de beats en de synths: stevig, donker en dreigend. Peter weet steeds de juiste woorden te vinden, doorspekt met humor. We blijven doorgaan en ik amuseer me op het podium. Ik vind het trouwens heel fijn om voor eigen publiek te kunnen spelen in ‘mijn’ Oostende. Waar is de tijd dat ik met mijn pa op stap was op ’t keunepling in ’t Bosje met onze hond Lassie”, besluit Chesko wat melancholisch. (Christine Willaert)

Hier lees je meer over Sinner’s Day.

SevZero brengt op Sinner’s Day het Joy Divison-tribute-optreden ‘Atmosphere’. Lees er hier meer over.