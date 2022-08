Charline en Brecht uit Stavele leerden elkaar kennen op Dranouter en vieren er nu ook hun huwelijk

Opvallend beeld zondagmiddag op Festival Dranouter. Charline Devoldere en Brecht Danneels uit Stavele liepen er in hun huwelijkskledij rond. Niet zomaar, ze waren bezig met een hele fotoshoot. De twee leerden elkaar kennen op Dranouter en zijn nu, negen jaar later, in hetzelfde weekend getrouwd.

“We hebben elkaar negen jaar geleden leren kennen op Dranouter”, vertelt Charline. “Meer bepaald in de biertent. Op 5 augustus 2013 sloeg de vonk over en vorige vrijdag, op dezelfde datum, zijn we in het huwelijksbootje gestapt.”

Speciale plaats

Dranouter is voor hen dus een speciale plaats. “Sindsdien zijn we hier bijna elkaar jaar aanwezig. Het is een vaste afspraak”, zegt Brecht. “Het is echt een open festival, toegankelijk voor iedereen met veel sfeer, goede muziek, veel vrienden, lekker eten, iedereen is er echt welkom en dat spreekt ook aan.”

Hun huwelijk vrijdag stond dan ook volledig in teken van Dranouter. “En een bezoekje aan het festival zelf kon niet ontbreken. We houden hier eerst een fotoshoot in onze huwelijkskledij. We beseffen dat we hier best wel opvallen. Maar we hebben gewone kledij in de auto liggen, straks zijn we hier gewoon opnieuw incognito”, klinkt het lachend.