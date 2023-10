CHANTage viert tien jaar met drie avonden popklassiekers

Projectkoor CHANTage bestaat tien jaar en maakt van zijn negende concertreeks een ware feesteditie. Het koor trekt alle registers open en laat komend weekend in het Diksmuidse CC Kruispunt een selectie popklassiekers weerklinken

Het projectkoor CHANTage, onder leiding van Geert De Deygere, is na zijn eerste concert in december 2013 en de acht daaropvolgende concertprojecten in de regio een klinkende naam geworden.

Als projectkoor pint CHANTage zich niet vast op één genre. Per werkjaar wordt er gewerkt aan een verrassend en nieuw thema, dat uitmondt in een concertreeks in het najaar. “Op die manier is het elk jaar weer een fijne en vooral ook spannende uitdaging voor ons”, zegt voorzitter Sabrina Vanstechelman. “We studeren de partituren zelfstandig in, zodat we voorbereid naar de maandelijkse repetities komen. Zo kunnen we tijdens de repetities op vrijdagavond en zondagmorgen hoofdzakelijk bezig zijn met de afwerking, en doen we van begin tot einde wat het allerleukste is: samen zingen!”

Audities

In de voorbije tien jaar passeerden dan ook een aantal mooie projecten de revue. Zo startte het koor in 2013 met een kerstconcert in de kerk van Woumen. Een van de muzikale hoogtepunten de voorbije jaren was ongetwijfeld de Queen-concertreeks Don’t stop me now, in 2019.

“De muziek van Queen staat bekend om haar muzikale veelzijdigheid, gelaagde arrangementen en prachtige melodieën. Dat was de perfecte basis voor ons koor, want we gaan geen enkele uitdaging uit de weg”, verduidelijkt Geert De Deygere, die het koor al van bij de start dirigeert. “We streven naar kwaliteit en willen altijd net dat tikkeltje meer. Om die reden werken we met audities als we nieuwe zangers zoeken. Zo kunnen we makkelijk peilen naar de motivatie en muzikale bagage van het kandidaat-koorlid.”

Uitverkocht

CHANTage kon vorig jaar, na een coronapauze van twee jaar, opnieuw concerteren met de sfeervolle concertreeks Reflections from the heart. Dit jaar gooit het koor het nog maar eens over een helemaal andere boe,g met een programma vol popklassiekers. “Topsongs van legendarische popiconen zullen de zaal vast en zeker doen swingen of zoetjes laten wegdromen.”

Voor deze concerten laat het koor zich begeleiden door een selectie topmuzikanten: gitarist Mattie Archie, basgitarist Maarten Arnou, drummer Philip Carpentier, toetsenist Henk Lust en huispianist Martijn Devos. De drie Pop Classics-concerten, op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 oktober, waren in een mum van tijd uitverkocht.