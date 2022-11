CHANTage pakt weer uit met optreden in Woumen na intermezzo: “Raken tot in het hart”

Na een noodgedwongen corona-intermezzo brengt het projectkoor CHANTage eindelijk een vervolg op zijn Queen-concert van eind 2019. ‘Reflections from the heart’ is een hedendaags-klassiek programma dat het publiek tot in het hart wil raken, zegt voorzitster Sabrina Vanstechelman.

Sabrina Vanstechelman zit al zeven jaar in het bestuur en is nu dus voorzitster van CHANTage. “Ik zing mee als alt één, dat is de hoogste van twee altstemmen”, legt ze uit. De 39-jarige administratief medewerker uit Diksmuide zong vroeger al in het schoolkoor van het Sint-Aloysiuscollege. “Ik kende dirigent Geert De Deygere al van toen. Uiteindelijk deed ik auditie voor dit koor en mocht ik meezingen.”

Het begon voor het koor allemaal met een kerstconcert in 2013. Toen concerteerde CHANTage in de Sint-Andreaskerk in Woumen voor het eerst, nadat het in januari van datzelfde jaar van start was gegaan met iets meer dan 25 enthousiaste zangers die de audities hadden doorstaan.

Van 25 naar 36 leden

“Ondertussen zijn er 36 koorleden, van wie iets minder dan de helft er al van bij start in 2013 bij is”, zegt dirigent Geert De Deygere.

De repetities van CHANTage vinden plaats in De Vleugels. “De repetities zijn één keer per maand, op vrijdagavond en zondagmorgen”, pikt Sabrina weer in. “Geert is afkomstig uit onze streek, maar woont intussen in Frankrijk, op zo’n zes uur rijden. Dan is het beter om op die manier te oefenen. Tussenin studeren de koorleden hun partituren thuis in, zodat iedereen goed voorbereid naar de repetitie kan. In de week voor het optreden schroeven we het aantal repetities op.”

Volgend jaar jubileum

“We repeteren in een kapel, en dat is ideaal voor ons optreden, dat dit jaar opnieuw in de kerk van Woumen zal plaatsvinden. De locatie van onze optredens varieert. In 2019 zaten we in Het Kruispunt, en daar gaan we voor onze jubileumeditie van volgend jaar ook naartoe. Dit jaar stellen we 400 tickets per avond ter beschikking. We verwennen niet enkel de oren, maar maken het ook voor de ogen aangenaam. Zo voorzien we aangepaste belichting en projectie om extra sfeer te scheppen.”

Info en tickets: vrijdag 25 en zaterdag 26 november 2022, 20 uur, Sint-Andreaskerk Woumen, Tickets (17 euro) via www.ticketwinkel.be