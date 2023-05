Cathérine mocht prestaties Gustaph op Eurosong vanop de eerste rij meemaken: “Voor Belgen maakte hij altijd tijd”

Cathérine Duyck, haar zoon Cédrique De Poot en een aantal medewerkers van Dux International uit Izegem hebben het optreden van de Belgische Eurovisiekandidaat Gustaph in Liverpool van heel nabij gevolgd. En iedereen was het eens: Gustaph is een ongelooflijk joviale man die snel heel veel fans had in Liverpool.

Dux International uit de Lindestraat in Izegem focust op drie takken van de haarverzorginsindustrie. De firma maakt in de eerste plaats haarborstels, Dux is verdeler van haarverzorgingsproducten in kapsalons en Skills by Dux verzorgt kappersworkshops in het opleidingssalon in de Lindestraat. Zaterdagavond zaten in de Eurovisie-arena in Liverpool zeven Dux-mensen mee te supporteren voor ‘onze Gustaph’.

“Dux is de exclusieve verdeler in België en Luxemburg van de haarverzorgingsproducten van Moroccanoil”, begint Cédrique De Poot, CEO van Dux International. “Moroccanoil is de presenting partner of hoofdsponsor van het Eurovisiesongfestival en daardoor konden wij het hele liedjes feest vanop de eerste rij meemaken.”

“Wij zijn woensdag met de wagen vertrokken naar Liverpool. ‘We’, dat zijn Cédrique, zijn echtgenote Eveline en mezelf”, lacht Cathérine Duyck van Dux. “Qua afstand viel dat nogal mee. Nadat we uit de kanaaltunnel in Folkestone kwamen, was het maar een viertal uur rijden naar Liverpool. Céres, Virginie, Stephanie en Rani kwamen ook op donderdag aan maar zij verkozen het vliegtuig. We tekenden inderdaad met zeven Dux-medewerkers present in Liverpool.”

“Morrocanoil heeft zich verbonden om tien jaar hoofdsponsor te zijn van het Eurovisiesongfestival. De eerste keer in 2020 ging niet door wegens corona en in 2021 in Rotterdam waren wij niet aanwezig”, neemt Cédrique over. “Men had het ons trouwens afgeraden: de coronamaatregelen waren nog veel te streng en er waren gewoon veel te veel restricties. De eerste keer dat ik erbij was, was vorig jaar in Turijn.”

Enthousiasme in de zaal

“Moroccanoil heeft in het Eurovisiedorp een schitterende vip-ruimte voor zo’n 250 gasten en daarnaast is er ook een Moroccanoil-bubble waar zo’n twintig kappers werken met hun producten. In die bubble kunnen alle artiesten terecht voor hun kapsel. Zo ook Gustaph.”

“Toen we Gustaph voor het eerst zagen, reageerde hij niet direct toen we hem in het Engels aanspraken. We riepen dan iets in het Nederlands en hij kwam onmiddellijk naar ons toe met de woorden dat hij voor Belgen altijd klaar staat”, lacht Céres. “Die man is zo joviaal en zo eenvoudig, echt ontroerend.”

“En hij was door iedereen geliefd in het hele Eurovisie-dorp, dat was echt niet normaal. Hoe Gustaph door zijn vriendelijkheid en eenvoud iedereen inpakte, formidabel”, bedenkt Stephanie.

Ook Céres Demeyere en Eveline Bourgeois wilden graag op de foto met Gustaph. (gf)

“Op donderdag hadden we tijd om ons te installeren in ons hotel, ons even op te frissen en we mochten meteen vertrekken naar de tweede halve finale waaraan Gustaph deelnam”, overloopt Cédrique even de Liverpooldagen. “Wel, Gustaph en zijn team zorgden voor een nooit gezien enthousiasme in de zaal. Iedereen sprong recht, begon mee te dansen en mee te zingen. Gustaph had zich getoond met de boodschap: neem me zoals ik ben en maak plezier, net als ik. Wees maar zeker dat zijn boodschap opgepikt werd door de toeschouwers. Na die tweede halve finale dronken we nog iets in de vip en verschillende mensen kwamen ons zeggen dat Gustaph een grote kans had om te winnen. Ook de bookmakers hadden zijn formidabele optreden gezien en pasten zijn score aan.”

Vlekkeloze show

“Vrijdag hebben we Liverpool verkend en een beetje shopping gedaan in Liverpool One”,vertelt Cathérine. “Zaterdagmorgen kregen we dan een backstage-tour en daar hebben we gezien hoe de BBC dit festival aanpakte. Onvoorstelbaar ! Maar liefst 1.800 BBC-medewerkers stonden in voor een vlekkeloze show en er werden meer camera’s gebruikt dan voor de opening van de Olympische Spelen. Men wilde alles uit de kast halen voor de 180 miljoen kijkers van deze televisieshow.”

“Alles was minutieus getimed”, toont Cédrique een decorwissel op zijn smartphone. “Men had slechts 47 seconden om een decor te wisselen. In die tijd kwamen soms tot tien mensen op het podium om de vloer perfect te vegen, de decorstukken op te zetten of zoals voor Australië een wagen met lichtattributen op het podium te plaatsen. Gewoon indrukwekkend. En dan de regie en de belichting van podium, zaal en zelfs van de bandjes die de toeschouwers droegen ! Op een bepaald ogenblik knipperde een fel lichtje aan in onze armbandjes: bij het optreden van België waren dat bij de ene toeschouwers een rood lichtje en bij de andere donkere en gele lichtjes. Dat was toch een staaltje van perfecte techniek en gadgets. Wist je dat er op zaterdagnamiddag ook een generale repetitie met een volledige zaal met publiek is geweest die integraal werd opgenomen ? Indien er ‘s avonds iets was misgelopen dan had men zonder haperen overgeschakeld naar de opname van de repetitie. Echt waar, de organisatie en de show: indrukwekkend.”

Virginie Rosé, Gustaph, Stephanie Meulebrouck, kapster Monia Vanlancker en Rani Lenez stralen in Liverpool. (gf)

“We hebben Gustaph ontmoet in de Moroccanoil-bubble en tijdens de backstage-tour”, vertelt Rani. “Neen, niet na de finale. Hij werd zeer goed afgeschermd en hij moest ook een supervroege vlucht naar Brussel halen. Maar Stephanie heeft wel een knuffel gekregen van danser Puscee West (lacht). Wij hebben nog een beetje gevierd in de vip na de finale maar we moesten ook een vroege vlucht halen en waren om half zes al op een overvolle luchthaven.”

Sluipschutters op het dak

“Wat me ook opviel, waren de enorme veiligheidsmaatregelen”, bedenkt Stephanie. “Er patrouilleerden voortdurend politieboten op de Mersey en in de dokken. Er zaten sluipschutters op de daken die de omgeving constant in de gaten hielden en iedereen moest verschillende keren ‘luchthavencontroles’ passeren. En een veiligheidsagent die een praatje maakte met mij, werd verplaatst naar een andere post. Gewoon omdat die agent zelf de regels had overtreden.”

“We hebben genoten van onze dagen in Liverpool, van de show én van Gustaph”, besluit Cathérine. “We hebben als klein land indruk gemaakt en dat kwam vooral door de prestatie en de attitude van Gustaph en zijn team. Zo’n lieve en meelevende man. Hij heeft onze kapster een doosje pralines gegeven na afloop met een briefje bij: ‘You changed my world today’. Dat zijn de manieren van een heel grote mijnheer. Hoedje af.”