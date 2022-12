Catharinakoor zingt kerstliederen op Nieuwjaar

Naar jaarlijkse traditie zou het Sint-Catharinakoor tijdens de kerstperiode kerstliederen in de Sint-Catharinakerk zingen. Dit jaar gebeurt dat iets later, namelijk op zondag 1 januari.

“Aangezien er steeds minder priesters zijn en de federatie altijd maar groter wordt, is het een probleem om met de hoogdagen in alle parochies een mis op te dragen. In Zillebeke is er enkel de eerste zondag van de maand om 9 uur nog een mis”, duidt Christa Vanacker, voorzitter van het Koninklijk Sint-Catharinakoor.

“Wij hebben daar begrip voor, maar vinden het toch spijtig dat parochies met een kerkkoor op hoogdagen zoals Kerstmis, Pinksteren en Pasen geen mis kunnen verzorgen in hun eigen kerk met hun eigen koor. Zeker met Kerstmis is het mooi om dan kerstliedjes te kunnen brengen. We werden de laatste jaren steeds bijgestaan door het kinderkoor De Muzieknootjes van de plaatselijke school onder leiding van juf Evelyne en konden zingen voor een volle kerk. Helaas gaat dit nu allemaal verloren.”

Jubileumjaar

“Omdat 1 januari 2023 op een zondag valt, staan wij dus op de eerste dag van het nieuwe jaar paraat met ons koninklijk Sint-Catharinakoor om om 9 uur de mis te zingen. De nieuwe deken Miguel Dehondt zou voorgaan in deze viering. Hierbij nodigen wij iedereen uit voor deze dienst.”

“Na de mis volgt dan een nieuwjaarsreceptie. Met veel zin en enthousiasme vatten wij het jaar 2023 aan; het jubileumjaar waarin we ons 60-jarig bestaan vieren. Verdere info met de plannen voor het komende jaar delen we ten gepaste tijd mee”, besluit Christa Vanacker.

(EG)