‘Carola’ ontvangt Luc Steeno voor dertigste keer

‘Carola’, de vriendenkring voor kinderen met een mentale beperking, organiseert op zondag 15 oktober voor de dertigste keer een bijeenkomst, ook nu weer met Luc Steeno als muzikale act. Wellicht wordt het ook de laatste editie van het evenement.

“Dertig jaar lang konden we evenementen organiseren en ging de opbrengst naar niet-gesubsidieerd materiaal, waardoor onze kinderen konden genieten en educatief werden gesteund. Zo realiseerden we onder meer de aankoop van twee Suppa-fietsen, een bimbamtrom, verschillende koperen klankschalen, een volledig uitgeruste kinetafel, materiaal voor de snoezelruimte en zo veel meer”, vertelt Gino Vandamme, een van de drijvende krachten achter Carola. “We danken de sponsors, sympathisanten en de vele aanwezigen voor de financiële steun gedurende de voorbije 30 jaar ‘Carola Happening met Luc Steeno’. Dankzij het team medewerkers onder leiding van Ludo Lamerand, die zich zovele jaren belangeloos hebben ingezet, konden we in 1993 beginnen met een grote tent op het dorpsplein”, blikt Vandamme terug.

Laatste editie

“Dit jaar zullen we ons nog eenmaal volledig inzetten onder de noemer ‘30 jaar eerder’ en hopen we op een grote opkomst voor de 30ste keer dat Luc Steeno bij ons te gast is”, vervolgt Gino. “Dit jubileumjaar beginnen we met een welkomstontvangst gevolgd door een gastronomisch diner. Na de koffie start de Mini Maxi Band om de aanwezigen op te warmen. Luc Steeno, die onze vereniging zeer genegen is, beloofde een speciaal optreden. Zoals steeds is nadien een babbel en foto mogelijk. De Mini Maxi Band zal het beste van zichzelf geven om deze feesteditie af te sluiten. Zoals elk jaar gaat de opbrengst naar ‘Carola’, de vriendenkring voor kinderen met een mentale beperking.” (EG)

Zondag 15 oktober om 12 uur in Hof Ter Heulebeke, Potteriestraat 77 in Beselare. Meer info bij voorzitter Gino Vandamme: 0474 46 77 55 of gino.vandamme@skynet.be. Reservaties: Wivine Tytgat 0476 36 65 12 en 057 20 65 12.