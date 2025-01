Carline’s Echo heeft muzikaal programma voor 2025: “Van blues tot kleinkunst”

Carline’s Echo heeft voor 2025 een goedgevuld programma klaar. “Er is weer voor elk wat wils… blues, wereldmuziek, kleinkunst, jazz, folkrock, frans en italiaans chanson…”, zegt Marc Dewilde van Carline’s Echo. De meeste concerten gaan door in het Hopmuseum.

Poperingenaar Marc Dewilde blijft met zijn project ‘Carline’s Echo’ cultuur naar de Hoppestad brengen. In 2025 staan opnieuw een reeks concerten op het programma. De opbrengst van sommige optredens gaat naar een goed doel. “Ook in 2025 is weer voor elk wat wils. Blues, wereldmuziek, kleinkunst, jazz, folkrock, frans en italiaans chanson… Er zijn nog een tweetal concerten voor het najaar waarvan de datum nog niet vastligt. De concerten gaan door in het Hopmuseum zelf tenzij anders vermeld. Bistro De Stadsschaal verzorgt de drank op de locatie.”

“Soms, zoals bij Ave De Barro, zal het mogelijk zijn om vooraf iets te eten in de bistro. Andy zorgt voor iets in het thema van het optreden. Voor Ave de Barro zal er bijvoorbeeld chili con carne voorzien worden. Te reserveren bij de bistro zelf en beperkt aantal personen”, zegt Marc Dewilde van Carline’s Echo.

The boss

Op vrijdag 31 januari is er ‘Springsteen and me’, 15 euro met nieuwjaarsdrankje inbegrepen. “Hedwig Peetermans brengt de mooiste songs van ‘The boss’ met een eigen twist. Accordeonvirtuoos Nolle Ghoos zorgt voor de extra muzikale toets. Bruce zoals je hem nog nooit hoorde”, aldus Marc. Op donderdag 13 februari is er ‘Ave de Barro – Het geluid van Mexico’ (15 euro). “Een Belgisch-Mexicaans duo dat de passie en rijkdom van Latijns-Amerikaanse muziek tot leven brengt. Denisse Vargas (zang) en Stevo Fakoli (gitaar) krijgen die avond versterking van Tom Callens (fluit, sax, klarinet) die onder andere speelde bij Lady Linn en het Jamaican Jazz Orchestre.” Op donderdag 6 maart speelt Vos en Wezel (20 euro, één consumptie inbegrepen. “Het duo is bekend in Poperinge en omstreken.Filip Haeyaert en Ghislain Debyser krijgen versterking van Johan Lemenu. Ze brengen kleinkunstnummers in het Poperings en voegen er wat extra pigment aan toe. Natuurlijk zijn er leuke bindteksten met anekdotes.

Op 1 april brengen Bruno Deneckere en Kathleen Vandenhoudt ‘Sharing the blues’ (15euro). The Chickies Choubidoua is er op 25 april (20 euro en 17 euro in voorverkoop). “Drie vrolijke Franse meiden brengen a capella aanstekelijke songs uit de jaren ‘30, ’40 en ’50.” Op 13 mei is er het Guy Verlinde Trio: drie topbluesmuzikanten Guy Verlinde, Tom Eylenbosch en Steven Troch (20 euro en 17 euro in voorverkoop). Een Poperings-Iepers optreden staat op de agenda op 4 juni met twee jonge singer-songwriters Merel Forrest en Maevis (15 euro). Op 27 juni is er MinorStrings ‘swingende jazz-manouche’ (15euro) en op 26 september brengt Jérémie Bossone Franse pop-rock (20 euro 17 euro in voorverkoop). Mance Robert ‘Achter de wind’ op 23 oktober (15euro). Zijn Engelstalige eigen Americanasongs brengt hij nu in het sappige Gentse dialect.

Vzw Melanoompunt

“Op 10 november is er ‘Oorlogsstemmen’ met Guy Verlinde en Tom Eylenbosch (20 euro en 15 euro voorverkoop). In ‘Oorlogsstemmen’ brengt Guy Verlinde samen met Tom Eylenbosch een overzicht over de gevolgen van WOI, aan de hand van anekdotes, gedichten en oorlogsliederen in het Nederwestvlaams. Daarnaast legt hij de link naar vandaag en bespreekt hij de uitdagingen en de bedreigingen waar we als samenleving mee kampen”, legt Marc uit. Op 20 december is er Kobe Sercu en broers met ‘Nie van mie’ in D’n Aria ten voordele van Melanoompunt (20 euro). “Kobe Sercu voorstellen hoeft eigenlijk niet meer in de Westhoek. Samen met broer Benjamin brengt hij zijn nieuwe programma ‘Nie van mie’. Een mix van oude en nieuw werk. Mogelijks komt ook broer Sam mee en is ook Sam Bouckaert van de partij. De opbrengst gaat naar de vzw Melanoompunt die patiënten van melanoomkanker en hun familieleden helpt. Ze steunen ook niet-gesubsidieerd melanoomonderzoek.”