Cardboard Cabin genomineerd voor Flanders Folk Awards 2023

Cardboard Cabin is genomineerd voor ‘meest beloftevolle band’. “Dit is een zeer kostbare beloning voor al ons harde werk”, zegt de van Heule afkomstige Kortrijkzaan Flor Delombaerde. De bekendmaking van de Flanders Folk Awards is op dinsdag 31 januari in de Ancienne Belgique, Brussel.

Met de ‘Flanders Folk Awards’ zetten de organisatoren van ‘Flanders Folk Network’ artiesten centraal die potentieel hebben binnen de internationale trad & folk scene. Ze willen het talent aan het grote publiek en aan het nationale en internationale muzieklandschap bekendmaken.

Cardbord Cabin is een drie jaar oude groep die bestaat uit Kortrijkzaan Flor Delombaerde, Jeroen Werbrouck en Tim Orroi uit Harelbeke en Gentenaar Thomas Clerbout. De naam van de band bereikte men in drie stappen. “Ons eerste idee voor een bandnaam was ‘La petite cabane rustique’. Dit vonden we te lang en we besloten om met ‘Cabin’ verder te gaan. Toen Jeroen tijdens een bezoek aan het containerpark het woord ‘Cardboard’ zag staan, maakten we de klik: ‘Cardboard Cabin’”, vertelt Flor Delombaerde.

De band brengt dansbare folkmuziek met invloeden van Jazz en pop. Intieme momenten worden afgewisseld met stevige powerfolk. Op het repertoire van Cardboard Cabin staan zelfgeschreven nummers: klassieke baldansen, maar ook het experiment wordt niet geschuwd. Jeroen en Flor schrijven de nummers om deze met de volledige groep gezamenlijk te verwerken. De bezetting van Cardbord Cabin is: Tim verzorgt de percussie, Jeroen op de accordeon, Thomas bespeelt de sopraansax en Flor aan de contrabas.

Techno Folk plannen

Ondertussen heeft de groep al een 40-tal optredens op hun teller. “We traden onder andere op tijdens het boombalfestival in Lovendegem en het festival Gooik. We doen ook luisteroptredens en huwelijken.” Cardboard Cabin heeft ambitieuze toekomstplannen. Volgend jaar nemen ze een cd op met 12 eigen nummers.

De groep is niet van plan om het bij hun huidige folkstijl te houden. “We hebben Techno Folk plannen… Ja, het wordt een ‘Electro Cabine Experiment’, wat we willen brengen bestaat nog niet in de folkwereld”, zegt Flor.