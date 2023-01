Canticorum eert Will Tura met huldeconcerten en foto-expo

Het koor Canticorum verzorgt – met enkele jaren coronavertraging – begin maart drie concerten met liedjes van Will Tura. Ook is er een foto-expo rond de zanger en het Meetjesland in voorbereiding.

“Op 2 augustus 2020 werd Will Tura tachtig jaar”, vertelt dirigent Jan Wauters. “Met Canticorum wilden we die verjaardag niet zomaar voorbij laten gaan. Tura-fan Danny Van Deursen en Etienne Notteboom maakten in de zomer van 2019 het koorbestuur warm om onder de naam ‘Tura 80!’ een productie op touw te zetten met liedjes van Will Tura. Eerst waren er twee concerten gepland op zondag 22 november 2020, maar die konden wegens de pandemie niet doorgaan. Uiteindelijk werd zondag 5 maart 2023 geprikt als nieuwe datum, en omdat de kaartjesverkoop zo goed liep, hebben we een extra optreden voorzien op dinsdag 7 maart.”

Wauters arrangeerde zelf de meeste liedjes voor het koor.

“Ons vijftigkoppig koor en solist Jean Van Lint (zang) worden begeleid door een combo met Stijn Wauters (piano), Fre Madou (contrabas), Jelle Van Giel (drums), Dirk Van der Linden (gitaar en keyboard) en Raf Minten (saxofoon). Omdat heel wat liedjes van Will Tura tot het collectief geheugen behoren, krijgen de toeschouwers af en toe de kans om mee te zingen.”

De dirigent en de koorleden zijn ook druk in de weer met een fototentoonstelling. “We verzamelen foto’s waarop Will Tura te zien is met mensen uit het Meetjesland. In de jaren 70 en 80 kwam hij regelmatig optreden in Maldegem, Eeklo of Waarschoot. Heel wat mensen gingen toen met hem op de foto. Wie zo’n foto heeft en wil uitlenen, kan die doorsturen naar jan.wauters@telenet.be of posten op de Facebookpagina ‘Canticorum zoekt… Tura’. De foto’s zullen te zien zijn in cc Den Hoogen Pad.” (MIWI)

Zondag 5 maart om 15.30 en 20 uur, dinsdag 7 maart om 20 uur, cc Den Hoogen Pad, tickets in voorverkoop 16 euro, aan de kassa 20 euro. Meer info op 0484 95 43 44.