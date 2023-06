Cantic@Mare Ensemble neemt clip op met populaire Rwandese zanger Jules Sentore

Het Knokse Cantic@Mare Ensemble nam in de H.-Familiekerk in Duinbergen een videoclip op samen met de populare Rwandese zanger Jules Sentore.

“Jawel, je mag intercontinentaal gerust met een korreltje zout nemen. Maar weet ook dat onder elke overdrijving toch ook wat waarheid schuilt. Soms is er ook enig toeval of geluk mee gemoeid, maar geluk moet je ook verdienen en dat is net wat ons zangkoor na een intense periode van hard werken in voorbereiding op een nieuw concert dubbel en dik verdiende”, weet voorzitter Luc Faillie.

“De uitnodiging van priester Willy Snauwaert om deze clip te helpen realiseren was dan ook niet alleen een uitdaging, maar tegelijk een gedroomde afsluiter van alweer een boeiend werkjaar.

Liefde voor zang

“Wie de Cantic@Mareleden al eerder met laaiend enthousiasme het jaarlijks Halleluja van G. F. Händel hoorde uitvoeren, zal dit Haleluya van hen allicht niet meteen verwacht hebben. Wat nog maar eens bewijst dat liefde voor zang en muziek altijd maar weer nieuwe horizonten opent. Daarom was een twintigtal koorleden – nieuwsgierig, maar begeesterd, meteen bereid vrijwillig mee te werken aan het project van de Rwandese zanger Jules Bonheur, beter bekend als Jules Sentore.”

“Deze populaire zanger groeide sinds zijn debuutalbum in 2013 uit tot een toonaangevend en inspirerend talent in de traditionele volkse muziek die hij stijlvol in een begeesterende hedendaagse vormgeving weet in te kleden. Niet voor niets blonk hij al meermaals uit onder andere in de Primus Guma Guma Super Stars, de grootste en meest intense muziekwedstrijd in Rwanda.”

Videoclip

“In zijn huidige concertentournee doorheen Europa wil hij zowel de eeuwenoude eigen folklore onder de wijdverspreide bevolkingsgroepen levendig houden als de westerse landen warm maken voor de hartelijke en wondermooie Rwandese cultuur.

Voor hij straks doorreist naar Parijs, hield Jules Sentore er aan in de H. Familiekerk van Duinbergen een videoclip met zijn allernieuwste song op te nemen. Ons eigen Cantic@Mare Ensemble mocht hem daarin bijstaan, maar raakte meteen ook zelf in vervoering zowel door zijn charme en zijn stem als door de zwierige lichaamstaal en uitbundige Rwandese choreografie, waarmee hij dit Haleluya vertolkte. Een fascinerende openbaring en hartverwarmende belevenis, waarmee ook jij ongetwijfeld graag kennis zult willen maken na de release van de clip over enkele weken.”