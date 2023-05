Camille toont videoclip van haar nieuwe single ‘Rihanna’

De 21-jarige popster Camille Dhont toonde op donderdag 18 mei voor het eerst de videoclip van haar nieuwe zomersingle Rihanna. De videoclip is opgenomen in het zuiderse Marbella in Spanje en er zitten enkele kledingstukken in verwerkt van haar nieuwe JBC-collectie. In het liedje zelf zitten er dan weer heel wat hints verwerkt naar de beroemde zangeres Rihanna.

Camille Dhont uit Wevelgem weet van geen stoppen. Na haar Duitse single Feuerwerk en de aangekondigde shows in het Sportpaleis lost ze haar nieuwe zomersingle Rihanna. Een schijf vol zomerse beats, waarop je moeilijk kan stilzitten. Dat zal waarschijnlijk ook wel te maken hebben met de muzikanten waarmee ze samenwerkte. Pedrito Martinez en zijn team werkten zelf al eerder samen met grootste artiesten, zoals Camila Cabello.

Donderdag 18 mei toonde ze trots de videoclip aan de wereld. In de tekst van het liedje zitten heel wat hints naar de wereldberoemde zangeres Rihanna. Zo verwijst ‘het enige meisje op de wereld’ naar de hit ‘Only Girl in the World’ van Rihanna. Zelfs in het dansje weet Camille een hint te steken naar Rihanna.