Camille pakt uit met derde album ‘Magie’: “In mijn hoofd ben ik echt een dromer”

Vanaf vandaag vind je het gloednieuwe album ‘Magie’ van Camille in de winkel. Daarbij is het nummer ‘Galactisch’ ook wel een toepasselijke omschrijving, want voor dé ster van het moment is de sky duidelijk the limit. Ze heeft nog maar net een pittige zomertournee achter de rug, of de zangeres kijkt al uit naar de Sportpaleisshows. “Ik kan soms echt huilen van geluk op het podium.”

Aan de lopende band het Kursaal in Oostende en pleinen over heel Vlaanderen vullen, een heuse telenovelle opnemen, drie Sportpaleisshows voorbereiden, een strip uitbrengen, uitpakken met een nieuwe kledingcollectie bij JBC, en ondertussen haar fans via sociale media entertainen. En dat is nog maar augustus. Om maar te zeggen: het is ons een raadsel wanneer Camille Dhont (22) uit Wevelgem überhaupt tijd heeft om te ademhalen, laat staan een gloednieuw album uit te brengen én er interviews over te geven. “Het is heel druk, maar ik doe het allemaal met heel veel plezier”, grijnst ze.

Niet gaan zweven

Want het geheim voor het volhouden van dit waanzinnige tempo is belachelijk simpel: ze lééft hiervoor.

“Dit is echt de leukste job ter wereld. Ik geniet er ook echt van om op dat podium te staan en de fans gelukkig te zien. Ik kan soms écht huilen van geluk op het podium. Ik krijg die vraag trouwens letterlijk elke dag. Of ik er wel bij stilsta, bij wat er gebeurt? Maar het zit niet in mij om dat te vergeten. Ik vind dit gewoon te leuk en ik probeer er ook steeds vaker bij stil te staan. Na onze SOS-tour wilde ik absoluut nog een feestje geven voor iedereen die eraan heeft meegewerkt. Ik wil later niet terugkijken en denken: heb ik er wel genoeg van genoten? Zweven doe ik sowieso niet, want toen ik bij Tien Om Te Zien dubbel platina kreeg, dacht ik ook efkes: ‘Wow, gebeurt dit nu echt? Dit is echt gestóórd.’ Dus nee, ik laat zoiets nooit zomaar passeren.”

Vindt ze overigens ook geweldig: nieuwe muziek maken. En dat doet ze dus in de vorm van ‘Magie’, haar derde album. In december sloot ze zich twee weken op in Durbuy, waar ze naar eigen zeggen inspiratie vond in de rust en natuur rondom haar.

“Toen ik met mijn twee vaste schrijvers ging samenzitten, was ‘Magie’ het eerste nummer dat eruit kwam. En het zette meteen ook de toon voor de rest van het album. De titel past ook perfect bij wie ik ben, want als kind vertoefde ik al vaak in een droomwereld. In mijn hoofd ben ik echt een dromer, zelfs nu nog. Bij een gesprek is het niet ongewoon dat mijn gedachten even afdwalen, en dat er zo een idee opduikt. Het vat ook mooi samen waar ik sta, want dit voelt soms écht aan als een sprookjeswereld. Ik ben heel blij met het album, ook over de soms ietwat atypische nummers. ‘Ma Chérie’ bijvoorbeeld is misschien iets wat je er niet meteen op verwacht, heel theatraal, maar dat maakt het net zo leuk. Zelfs de tragere nummers zijn behoorlijk up-tempo.”

Een van die tragere nummers is ‘Papa’, een knap eerbetoon aan haar vader. “Hij betekent – net als mijn mama – heel veel voor mij. Hij was diegene die mij liet kennismaken met muziek en me meenam naar de studio. Ik vond het haast logisch om mijn dankbaarheid te tonen in de vorm van een liedje. Natuurlijk moest hij een traantje laten toen hij het voor het eerst hoorde, en mijn mama ook. Stiekem hoop ik dat veel kindjes dit nummer ook opdragen aan hun papa. Ik ben zo dankbaar voor de steun die ik krijg, ook van de andere mensen om mij heen die mij goed omringen.”

Exact een jaar geleden bracht Camille haar tweede album uit. “Als ik het vergelijk, is dit misschien nog net iets meer buiten mijn comfortzone. Het moet ook niet altijd te serieus zijn – die boodschap heb ik geprobeerd uit te dragen. Ik kan niet wachten om al die nummers live te brengen.”

Stress in het Sportpaleis

En dat mag ze doen in stijl, want in het voorjaar van 2024 vult ze het Sportpaleis. Nadat ze het vorige album nog voorstelde in de Lotto Arena, werden er door het grote succes nog twee extra shows in het Sportpaleis toegevoegd. “Toen ik dat hoorde, was dat echt te zot voor woorden. Ik ben super excited! Met mijn choreograaf (Tommy Gryson, afkomstig uit Boezinge, red.) zitten we straks samen om het voor te bereiden, en ik kijk daar écht naar uit. Het is heel spannend. Het fijne aan drie shows is dat je ook meteen net iets groter kunt uitpakken en coole dingen kunt doen. Of ik stress heb ervoor? Vlak voor ik het podium zal opgaan, vast wel. Maar het voordeel is dat ik er al stond met #LikeMe en Regi. Al is het natuurlijk heel fijn om straks mijn eigen ding te mogen doen.”

Maar eerst nog die telenovelle. “Het is een hele leuke groep, op en naast de set. Maar het is wel heel veel tekst. Op dat vlak heb ik het misschien een heel klein beetje onderschat.” Nog moeilijker is de vraag waarvan iemand droomt die op haar 22ste zowat alles heeft bereikt wat ook maar mogelijk is in Vlaanderen. “Goh, ik kan wel nog een paar leuke zaken bedenken, zoals een coole samenwerking. Oh ja, en een Engelstalig album lijkt me ook wel tof om te doen. Maar het liefst wil ik zolang mogelijk doen wat ik nu doe. Dat zou al fantastisch zijn.”

‘Magie’ is vanaf nu beschikbaar. Hier vind je de link naar het album: https://lnk.to/AlbumMagie. Op 4 en 5 mei 2024 stelt ze ‘Magie’ voor in het Sportpaleis. Tickets zijn te verkrijgen via clubcamille.be.